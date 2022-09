Fallida elección del Defensor

Entornointeligente.com /

Por quinta vez, ha fracasado la elección en el Órgano Legislativo del nuevo Defensor del Pueblo, debido a que el oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios para ese nombramiento y porque tampoco hay consenso entre las fuerzas políticas para designar a ese funcionario clave en la estructura del Estado Constitucional de Derecho, puesto que se ocupa de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, establecidos no solamente en la Constitución, sino también en los tratados internacionales a los cuales se ha adherido el país.

No puede tener un buen epílogo que ha comenzado mal. Las falencias del proceso de selección del nuevo Defensor están vinculadas, primordialmente, a la intención del partido de gobierno, el MAS, de controlar esa institución, que es determinante en el esquema de equilibrio de los poderes públicos, pero también en la fiscalización del pleno ejercicio de los derechos humanos en el país.

El proceso de selección de los candidatos partió con la intención de privilegiar la meritocracia, pero las buenas intenciones cedieron a la ambición política del oficialismo de no ceder este importante espacio institucional a la oposición o a alguien que no contara con el beneplácito masista, si se considera que es una excelente plataforma para denunciar cómo el poder, al extralimitarse y cometer abusos, termina por vulnerar los derechos humanos y constitucionales de las personas. Un escenario tan importante como la Defensoría, en la lógica oficialista, no podía caer en manos de una autoridad que, consciente de su rol, denunciara los abusos y excesos del poder.

Se tiene la esperanza cada vez, sin embargo, más lejana de recuperar la esencia de esta institución necesaria para la democracia, introducida con las reformas constitucionales de 1994, pero lamentablemente desnaturalizada en las gestiones de David Tezanos Pinto y de su sucesora, la actual defensora interina Nadia Cruz, quien hoy sigue en esas funciones, inclusive contra lo que expresa la Constitución Política del Estado, aunque ya se ha argumentado que sus actos son nulos de pleno derecho.

Un polémico decreto ha concedido al Presidente el poder extraordinario de nombrar al nuevo Defensor si la búsqueda de acuerdos políticos y de consenso fracasa en el ámbito legislativo. Por supuesto, esta concentración de poder sólo reconfirma que el oficialismo nunca desistió de la ambición de controlar el Defensor del Pueblo, porque así, fiel a sus orígenes populistas, clausuraría una posible fuente de disidencia y de impugnación, lo cual contradice la meta de consolidar una sola visión e interpretación del mundo que es tan característica de los regímenes con vocación autoritaria.

El mejor Defensor es aquel que limita y cuestiona los excesos del poder y no el que, como Nadia Cruz, mira al costado y no hace nada ante los abusos del poder, que recortan los derechos de las personas. La elección del Defensor es un fracaso y si el Presidente lo nombra sumirá en un descrédito mayor a esta institución. Pareciera que los gobiernos masistas están cómodos al funcionar sin Defensor del Pueblo.

