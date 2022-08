Falleció mujer que se hizo viral por hacer una desastrosa torta de Mickey Mouse

Entornointeligente.com /

La repostera barranquillera, Marjorie Cantillo , que se hizo famosa en Colombia y en el mundo a causa de un devastador resultado con un ponqué de cumpleaños con temática de Mickey Mouse , falleció en las últimas horas a causa de un accidente casero.

Esta mujer se hizo viral por las múltiples burlas y matoneo al que fue sometida por medio de las redes sociales al inicio de este 2022 luego de que un cliente hiciera pública las imágenes en la que se ve la diferencia entre una torta del animado símbolo de Disney y la que le entregó esta mujer que evidentemente quedó muy mal hecha.

No obstante, la forma del muñeco fue muy aterradora, algo que no dejaron de lado los internautas quienes hicieron burlas y rápidamente viralizaron las imágenes, teniendo tanto impacto, que la mujer salió a través de un video para aclarar lo sucedido y reconoció su error en la decoración del pastel . Aunque esto no fue suficiente ya que el matoneo nunca se detuvo , algo que la afectó de manera emocional.

Varios meses después de lo sucedido, hace poco se conoció el deceso de Marjorie, que según las declaraciones de su hija al medio Impacto News, la mujer falleció el pasado 28 de agosto luego de que días atrás sufriera un accidente casero.

Según lo que contó la hija de la víctima, la pastelera habría tenido un accidente varios días atrás en el que rodó por unas escaleras, donde se ocasionó un fuerte golpe en su cabeza . Posteriormente fue trasladada a un centro asistencial, en el que estuvo bajo pronóstico reservado hasta el domingo, día en el que los profesionales de la salud confirmaron su muerte.

Pero antes de confirmar este lamentable hecho, la hija de la mujer que realizó el pastel, comentó este desafortunado episodio que llevó a que su madre tuviera unos malos momentos en su vida, pues gracias a esto, ella sufrió de depresión pese que algunos profesionales de la cocina se ofrecieron a dictarle cursos para que mejorara sus técnicas a la hora de hacer pasteles.

