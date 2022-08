Falleció Luis Enrique Oberto, fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas

Entornointeligente.com /

El Luis Enrique Oberto González, fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, falleció la noche del lunes 8 de agosto la ciudad de Caracas.

Oberto González, de una amplia trayectoria académica y política, fue ministro del gabinete del Presidente Rafael Caldera, en su primer periodo de mandato.

Los restos de exministro y académico serán velados mañana miércoles 10 de agosto, a las 10:00 a.m., en el Cementerio del Este de Caracas.

Oberto González egreso con el título de Ingeniero Civil, mención Estructuras, de Universidad Central de Venezuela (UCV), en 1951.

Entre los cargos que ocupó en su vida profesional destacan: Individuo de Número Fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y Presidente de la Academia (1998-2000). Individuo de Número Fundador de la Academia de la Ingeniería y el Hábitat. Ministro de Hacienda (1972-1974). Jefe de Cordiplan (1969-1972). Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la República (1990-1994). Presidente de la Comisión Legislativa del Congreso de la República. Presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados del Congreso de la República. Director Principal del BCV (1970-1972). Miembro de la Comisión Presidencial para la Reversión Petrolera. Director del Banco Central de Venezuela, según información publicada por la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Con Luis Enrique Oberto compartí en la Cámara de Diputados que presidió con brillo. Trabajador, organizado, serio. Un político responsable.

— Aveledo, Ramón Guillermo (@aveledounidad) August 9, 2022

Falleció hoy #8agosto en Caracas, Venezuela, el Dr. Luis Enrique Oberto, fue Ex Ministro de Hacienda (1972-1974). Ex Jefe de Cordiplan (1969-1972). Ex Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la República (1990-­1994). QEPD 🙇‍♀️🇱🇹 pic.twitter.com/fpfF1xVgHr

— efemeridesmundiales🌎 (@efemeridestoday) August 9, 2022

LINK ORIGINAL: El Carabobeno

Entornointeligente.com