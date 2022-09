Entornointeligente.com /

Isabel II de Reino Unido, durante una visita al Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Defensa, en el parque científico de Porton Down, Inglaterra (archivo, octubre de 2020).

Foto: Ben Stansall, AFP

Falleció la reina Isabel II de Reino Unido a los 96 años Publicado el 8 de septiembre de 2022 Europa 2 minutos de lectura Luego de encontrarse bajo supervisión médica el palacio real anunció su muerte. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Isabel II, la monarca mujer más longeva de la historia, llevaba 70 años en el trono de Reino Unido cuando falleció este jueves a los 96 años de edad, tal como anunció la familia real en sus cuentas de redes sociales. Se encontraba en el castillo de Balmoral, en Escocia, acompañada por su familia, el sucesor al trono Carlos de Inglaterra y su esposa Camila de Cornualles, sus otros hijos, Ana, Eduardo y Andrés, y sus nietos, el príncipe Guillermo y los duques de Sussex, Harry y Meghan.

Además de comunicar la noticia, desde la familia se anunció que «el Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana».

Este jueves, tras un examen médico, los médicos expresaron su «preocupación por la salud de su Majestad», según había informado el palacio de Buckingham en un comunicado. Isabel II estuvo los últimos meses en su residencia de verano en Escocia; de hecho, su último acto protocolar fue allí, cuando el martes recibió al primer ministro saliente de Reino Unido, Boris Johnson, y a la nueva primera ministra, Liz Truss , para pedirle formalmente que arme gobierno. Sin embargo, desde ese momento la salud de la monarca estaba frágil y por eso se había decidido cancelar su reunión semanal con el Consejo Privado, un grupo con el que se discuten asuntos de Estado.

«El puente de Londres ha caído» Como se sabe desde hace varios años, los pasos a seguir luego de la muerte de la reina están establecidos en la operación London Bridge, que se accionó cuando a la primera ministra británica se le comunicó por teléfono «el puente de Londres ha caído».

Tal como estaba previsto, el día D, cuando se constató el fallecimiento de la monarca, el secretario de gabinete se comunicó con funcionarios y ministros de relevancia del país para informar de la noticia.

Ahora se espera que se continúe con el protocolo, que incluye una audiencia con el nuevo rey, Carlos, y un servicio conmemorativo en la Catedral de San Pablo en honor a la reina, al que sólo estará invitado el círculo íntimo.

También se espera que Carlos, príncipe de Gales, sea proclamado soberano del reino a las 10 de la mañana de este viernes. Asimismo, se ultiman los detalles para el traslado del féretro hacia Londres y luego está programada en los días previos al funeral una gira por todo Reino Unido, comenzando en Escocia y finalizando en Gales.

Según el operativo, en el segundo día de luto el féretro con la reina regresará al Palacio de Buckingham, y en el quinto marchará en procesión hasta el palacio de Westminster. Allí, permanecerá hasta el octavo en una caja elevada y abierta al público durante 23 horas al día. Diez días después, se celebrará un funeral de Estado y se declarará feriado.

El acto se llevará a cabo en la Abadía de Westminster y la monarca será enterrada en la Capilla Conmemorativa del Rey Jorge VI del Castillo de Windsor, junto a su esposo, el recientemente fallecido Felipe, duque de Edimburgo.

