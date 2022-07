Falleció expolicía venezolano al intentar cruzar la selva del Darién +VIDEO

Entornointeligente.com /

Un exfuncionario del estado Carabobo murió al tratar de cruzar la selva del Darién, con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

La víctima fue identificada como Freddy Alejandro Lira Martínez.

El comisionado para Gestión de Riesgo de la Alcaldía de San Diego (Carabobo), Jacobo Vidarte, indicó que Lira era un «viejo amigo residente de Valencia que decidió irse de país por tierra atravesando la peligrosa selva de Darién».

Freddy Alejandro Lira Murio en la selva del darién,era natural del estado Carabobo. Lira fue reportado como desaparecido por sus familiares en días pasados . Buscando mejor manera de sobrevivir ,muchos Venezolanos se estan muriendo. #Migracion #Sosdarien pic.twitter.com/qkeg5d2p1g

— LuisSucesosLuis (@LuisSucesosLuis) July 11, 2022

«El 9 de julio de 2022 publican por redes sociales un video donde se observa a Freddy Alejandro con lo que parece una hipotermia y un posible traumatismo (golpe) en la cabeza; tal vez por caída en esta zona agreste . Este 11 de julio en horas de la mañana, publicaron una foto de Freddy fallecido (con) una mano sujetando el pasaporte», expresó en su cuenta en Instagram.

@jacobovidarte Familiares de Lira Martínez, de 39 años, lo habían reportado como desaparecido y tras ver los reportes en redes sociales confirmaron su identidad. Aparentemente, el cuerpo se encuentra en el campamento «El Abuelo» en territorio panameño.

«No existe comunicación con alguien que esté en este campamento. Familiares requieren asesoría en cuanto a los trámites requeridos para confirmar su ubicación y coordinar el traslado del cuerpo», expresó Vidarte.

LA ADVERTENCIA DE UN VENEZOLANO SOBRE LOS PELIGROS DE LA SELVA DEL DARIÉN A raíz de la migración forzada de venezolanos, uno de los afectados compartió una advertencia sobre los riesgos de la selva del Darién que se hizo viral.

El hombre publicó su testimonio y advirtió que el estrecho que conecta Colombia y Panamá es uno de los «más riesgosos» de atravesar, especialmente para los niños.

Cortesía: BBC (Referencial) «La selva es fuerte, no es para todo el mundo. Les pido a los que piensan en migrar no lleven a sus niños; váyanse solos y su no tienen con quien dejarlos es mejor que no viajen porque el mayor peligro está con ellos a la hora de subir una montaña o pasar un río», expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TERROR EN LA SELVA DEL DARIÉN: ASÍ MIGRANTES FUERON ASALTADOS POR GRUPOS IRREGULARES El joven, cuyo nombre no se reveló, confesó que en su travesía se encontraban más de 160 personas, de las cuales murieron 18 de sus compañeros de ruta.

