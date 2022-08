Falleció el niño que fue arrollado en Montero

Entornointeligente.com /

Ronald V. C. de 13 años no resistió más y falleció la madrugada de hoy. El pasado lunes el niño fue atropellado en la avenida Pampa la Madre, en el municipio de Montero, Santa Cruz, presuntamente por una mujer que conducía en estado de ebriedad, aunque se busca a otra persona que fue identificada como el conductor.

Debido al hecho de tránsito, el niño quedó con muerte cerebral, recibía atención en una clínica Cardio Salud de la capital cruceña, pero murió porque su cuerpo no pudo soportar el estado en el que le dejó el grave impacto del vehículo..

«Ya estamos velando a mi pobre hijo, yo no quisiera que él esté ahí, yo quisiera verlo. Salió prácticamente corriendo, andando, para que vuelva a su casa en un cajón. No es justo que me lo hagan esto a mi hijo, yo pido justicia», dijo desconsolada la madre del pequeño.

La mujer que supuestamente atropelló al niño ya está aprehendida, un juez determinó detención preventiva por 180 días en el Centro de Readaptación Productiva Montero (Cerprom); sin embargo, en las últimas horas surgieron videos en el que se muestra a Wilmer Nina frente al volante del auto, que sería el protagonista del accidente.

El director de Tránsito Santa Cruz, Roberto Carlos Porcel, informó que el caso está siendo investigado como homicidio en accidente de tránsito. Además, indicó que las autoridades correspondientes ya emitieron una citación para que el señor Wilmer Nina se presente para emitir sus declaraciones.

«Que él se entregue, que tome conciencia de lo que ha hecho, porque él venía manejando, yo pido justicia», clamó la progenitora doliente.

El hecho consternó a los pobladores de Montero, quienes se movilizaron exigiendo justicia y mantuvieron vigilia mientras el niño estaba internado en la clínica.

Aquel lunes, Ronald salió de su casa a encontrarse con su padre para pedirle Bs 20 para pagar una mensualidad, pero en el camino fue atropellado. El accidente de tránsito fue grabado por cámaras de seguridad, en el video se ve cómo el niño es impactado por un auto en el que estaban personas en estado de ebriedad.

