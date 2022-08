Falleció el músico, investigador y docente Juan Francisco Sans

Entornointeligente.com /

Este sábado falleció en Caracas, a la edad de 62 años, el catedrático y compositor venezolano Juan Francisco Sans, importante investigador de la música venezolana y docente titular de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, con más de 35 años dedicado a la actividad musical.

Ejecutante del piano, la flauta dulce y el órgano, y director orquestal y coral, también se desempeñó como musicólogo, escritor y locutor, con programas radiales en emisoras como Radio Capital, la Emisora Cultural de Caracas y Radio Nacional de Venezuela, en esta última cadena trabajó, entre 1990 y 2000 como productor y locutor del programa «Compositores de América».

También compuso algunas obras musicales, entre las que destacan Maricela (para arpa), Canto aborigen (flauta y arpa), Nova et Vetera (para trío de guitarras) y Cuento sin fin (para arpa y orquesta). No obstante, como intérprete, compositor y director artístico grabó infinidad de discos de aguinaldos venezolanos, obras de piano, arpa y flauta.

Junto con su esposa, Mariantonia Palacios, también pianista y docente-investigadora de la UCV, fue pionero en la difusión de la ejecución de música para piano a cuatro manos.

Prolífica carrera Formaba parte de la Sociedad Venezolana de Música Contemporánea, la Sociedad Francesa de Análisis Musical, la Sociedad Española de Musicología, la rama latinoamericana de la International Association for the Study of Popular Music (IASPM), la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, la Sociedad Venezolana de Musicología y la International Musicological Society.

Inició su carrera profesional en 1981 como director del Conservatorio Italiano de Música de Caracas, y pasó por las directivas del Coro de Ópera del Teatro Teresa Carreño, de la orquesta del Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta y de la Comisión Artística de la Orquesta Filarmónica Nacional de Caracas.

También fue presidente de la Fundación Vicente Emilio Sojo, máximo organismo de investigaciones musicológicas de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina, y jefe del Departamento de Música de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela. También fue director del Coro Sinfónico Nacional de Costa Rica y director general del Centro Nacional de la Música de ese país.

Reacciones a su partida Tras su partida física, varias personalidades se pronunciaron a través de las redes sociales: entre ellos, la afamada pianista Gabriela Montero; Aquiles Esté, semiótico estadounidense, estratega de marca y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami; también el historiador Elías Pino Iturrieta; y el actor de teatro y televisión Javier Vidal.

Me hubiese encantado llegar a conocer personalmente a Juan Francisco Sans, pero tristemente no se dio la ocasión. JF fue una referencia musical de nuestro país y un hombre querido y apreciado por muchos. Mi más sentido pésame a su familia y amigos. QEPD. https://t.co/2mNnunRQuv

— Gabriela Montero (@monterogabriela) August 28, 2022

Se ha ido Juan Francisco Sans (Pico). Seguramente, el musicólogo vzlano más importante de su generación, cultor por cierto de un género poco frecuente, el piano a cuatro manos, que tocaba con la adorable María Antonia Palacios, su esposa.

— AQUILES ESTE (@AQUILESESTE) August 28, 2022

Lamentable la partida de Juan Francisco Sans, musicólogo de obra valiosa, universitario de primera línea y ciudadano intachable. Gran pérdida para la sociedad venezolana.

— Elías Pino Iturrieta (@eliaspino) August 28, 2022

Juan Francisco Sans se nos va sin avisar y la civilidad venezolana se empobrece. Una gran pérdida. Duro de entender. Mi más sentido pésame, Mariantonia Palacios.

— Javier Vidal (@javiervidalp) August 28, 2022

La propia Facultad de Humanidades y Educación de la UCV expresó su pésame por tan irreparable pérdida.

Lamentamos informar el sensible fallecimiento de nuestro Profesor Juan Francisco Sanz.

Musicólogo, compositor, investigador y docente. Director de la Escuela de Artes (2008-2015).

A sus familiares y amigos, nuestras condolencias. QEPD. @saezv Decano #FHyE #UCV pic.twitter.com/n39NfORv2a

— Facultad de Humanidades y Educación #UCV (@fhyeucv) August 27, 2022

LINK ORIGINAL: El Carabobeno

Entornointeligente.com