Falleció Carlos Andrada Bottrell durante su viaje en moto por Argentina

Las muestras procesadas en 2021 por la Comisión Trinacional de la Cuenca del Río Pilcomayo indican que ya en esos tiempos había valores altos de distintos metales en las aguas de este cauce, según afirmó este miércoles un funcionario de Tarija , en el vecino país.

De esta información se hace eco un portal de noticias argentino, que indica que «en inmediaciones de la comunidad de Tabasay en la provincia O’Conno r -donde se inicia el río Pilcomayo en el departamento de Tarija- lograron detectar la presencia de minerales como plata , cobre , cadmio y plomo , además de nitrógeno , nitrito y coliformes fecales en el afluente».

A partir de ahora se esperan los resultados laboratoriales de las muestras tomadas en la zona donde se produjo el incidente y alrededores para saber cuánto afectó el colapso de los diques de cola en la localidad potosina.

Hasta el momento, autoridades de nuestro país aseguran que la contaminación no llegó a aguas paraguayas ; sin embargo, están expectantes a los resultados de las muestras para declarar estado de alerta , si es que resulta necesario.

Por su parte, la concejala municipal de Villamontes , Bolivia, Pamela Fuentes Vargas había solicitado un informe sobre el proceso de muestreo, cuyo resultado preliminar señala que un segundo equipo técnico de Tarija se trasladó hasta la comunidad de Tabasay, donde -de acuerdo a los mapas hidrológicos- este sería el primer lugar adonde llegaría la contaminación minera .

«Calculando la fecha de la llegada de la contaminación a Tabasay, se añadió que entre el 1 y 2 de agosto se consultó a los habitantes de la zona si observaron cambios en el comportamiento de la calidad hídrica del río Pilcomayo. Afirman que el río, a la fecha, no sufrió ningún cambio», sostiene el informe.

Las recomendaciones en la localidad de Salta son: no consumir agua , no pescar , no consumir peces y no bañarse en el río , mientras que en Paraguay aún no se toma ninguna medida de prevención hasta tanto lleguen los resultados de las muestras que se encuentran en estudio.

Ayer, martes, el Ministerio del Ambiente también se hizo eco de la situación, solicitando datos de lo ocurrido y señalando que enviaría a técnicos de Laboratorio y Fiscalización a la zona fronteriza .

