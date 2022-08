Fallece Roland Mesnier, jefe pastelero de la Casa Blanca durante 25 años

Entornointeligente.com /

Roland Mesnier, el pastelero nacido en Francia que deleitó con sus postres a cinco presidentes estadounidenses, murió a los 78 años en Estados Unidos, informó una asociación dedicada a la historia de la Casa Blanca.

El maestro pastelero, que llegó a la mansión presidencial en 1979 bajo Jimmy Carter y trabajó allí hasta su retiro en 2004 durante el gobierno de George W. Bush, murió el viernes «luego de una breve enfermedad», dijo la Asociación Histórica de la Casa Blanca en su sitio web.

«Tengo tan buenos recuerdos del chef Mesnier», tuiteó el sábado la exprimera dama de Estados Unidos Hillary Clinton junto a una foto de ella con el chef.

I have such fond memories of Chef Mesnier. He loved making people smile with his beautiful creations, including his famous gingerbread houses at Christmas. He will be missed! https://t.co/bH7D3EYUZa pic.twitter.com/ZArekMMo6r

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 27, 2022

«Le encantaba hacer sonreír a la gente con sus hermosas creaciones, como sus famosas casas de jengibre en Navidad. ¡Lo extrañaremos!», dijo.

El Instituto y la Fundación Presidencial Ronald Reagan también expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Mesnier y señalaron que se había desempeñado como pastelero ejecutivo de la Casa Blanca durante 25 años.

«Su pasión, compromiso y amor por su trabajo siempre serán recordados», dijo la fundación.

Mesnier, nacido en Bonnay, un pequeño pueblo en el este de Francia, murió en el estado estadounidense de Virginia, vecino de la capital federal, luego de complicaciones de cáncer, según The Washington Post , que citó a su hijo George.

Nacido en una familia modesta de nueve hijos, había trabajado en grandes hoteles en Alemania, Reino Unido y las Bermudas antes de que la primera dama Rosalynn Carter lo contratara en 1979.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com