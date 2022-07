Fallece Roberto Edwards Eastman, destacado empresario, fotógrafo y fundador de la revista «Paula»

Entornointeligente.com /

Este 1 de julio, a los 85 años de edad, falleció Roberto Edwards Eastman , destacado empresario y fotógrafo chileno, fundador de la revista «Paula».

Roberto Edwards nació en Londres en 1937, siendo el hijo menor de Agustín Edwards Budge y de María Isabel Eastman Beéche, y hermano de Agustín, Sonia y Marisol. Con esta última tuvo una estrecha relación y su temprana muerte –a los 22 años, al dar a luz– lo marcó. «Yo creo que mi amor por las mujeres viene de ahí, porque nunca he querido a nadie como a ella», comentó en una entrevista en 2009. Tras cursar su enseñanza escolar en el Grange School, ingresó a la Escuela Militar y luego a la Universidad de Chile, donde estudió Arquitectura y Economía. En una entrevista con «Capital» en 2013, contó que «me metí a la Escuela Militar para salir de mi casa. Mi papá era muy estricto y encontré que así lograba la independencia, pero al principio fue difícil, tuve que agachar el moño muchas veces «.

Luego de esa experiencia –narró en otra entrevista– «me metí a la universidad, empecé a estudiar Arquitectura, después Economía, pero la odié y arranqué inmediatamente, y empecé a trabajar».

Su apuesta por las mujeres al fundar la revista «Paula»

Al morir su padre, en 1957, heredó la Editorial Lord Cochrane, con la cual marcó un hito en el periodismo chileno al fundar, en 1967, la revista «Paula» , que se posicionó a la vanguardia en los temas de las mujeres que pedían más igualdad de derechos y oportunidades. En un comienzo sus ediciones eran mensuales y fue pionera en tocar temas como la píldora y la infidelidad femenina.

«Roberto Edwards, visionario empresario de ese tiempo, nos confió la tarea y nos dio el apoyo indispensable y constante para darle forma a nuestra arriesgada propuesta (…) abrimos los temas que no se hablaban y que estaban en el centro de las vidas de las mujeres, las pusimos al día, barrimos con la mojigatería, hicimos escándalo hablando del aborto, de la píldora, de los problemas matrimoniales, de la infidelidad, del machismo; nos hicimos feministas, revolucionamos el mundo de la moda», escribió en 2018 la periodista Delia Vergara, quien fue la primera directora de la revista.

En una entrevista con el mismo medio, en 2009, Roberto Edwards recuerda que la aparición de la revista en esa época generó » un poquito de escándalo «. «Yo empecé la Paula porque estaba en el negocio de imprentas. Las revistas en ese momento eran todas en blanco y negro y yo quería que fueran en colores. Hice un estudio para ver cuáles eran las revistas que vendían más avisos, y eran las femeninas (…) Podría haber sido una revista de puzzles. Pero en mi vida me tocó mucho trabajar con mujeres y aprendí que la mujer es mucho más chora que el hombre», comentó en esa oportunidad.

Tras décadas en la avanzada en temas de feminismo, revista Paula se asoció con Copesa en 2003; y en 2018, se anunció su fusión con el diario La Tercera.

«Desprejuiciado», apasionado y fotógrafo de vocación

La vocación de Roberto Edwards siempre fue la fotografía . «Soy fotógrafo como quien juega golf, tenis o fútbol. Yo hice foto desde chico, me entretenía, era un hobbie», comentó en la misma entrevista a The Clinic, donde también dijo sentirse «un artista fracasado» y afirmó que «lo que más me gusta es la pasión humana».

Como fotógrafo, uno de sus proyectos más destacados fue » Cuerpos Pintados «, en que distintos artistas pintaban sobre cuerpos desnudos y él los retrataba en exposiciones fotográficas y libros.

Roberto Edwards tuvo seis hijos fruto de tres matrimonios. En 2017, una de sus hijas, Alexandra Edwards, comentó en revista Paula que «mi papá creció en un ambiente tradicional y conservador. Por eso me sorprende que sea una persona tan abierta de cabeza y desprejuiciada como poca gente en este país. No le importa lo que otros piensan de él ni menos enjuicia a los demás».

También contó otros detalles de su forma de ser, como que se viste siempre con «pantalones con bolsillos anchos para meter todo lo que pueda necesitar –y que se manda a hacer con una costurera–, poleras de algodón en cuatro colores: negro, azul, amarillo y rojo, manga larga o manga corta, según la estación. Quizás la gente piensa que no se cambia de tenida, pero a él nunca le ha importado lo que piensen de él (…) Es, ante todo, una persona muy práctica. Tanto así, que los muebles de su casa tienen ruedas para unirlos o separarlos como un mecano, según la ocasión».

En los últimos años, y pese a perder gran parte de su visión, siguió dedicándose a la fotografía, utilizando una cámara especial. «Como fotógrafo me da mucha pena (perder la visión), pero soy un agradecido de todo, de lo bueno y lo malo, así es que no tengo derecho a quejarme», comentó en una entrevista a » Capital «, en 2013.

En el año 2020, sus seis hijos asumieron el control de los negocios de su padre, luego de que él diera un paso al costado debido a una serie de enfermedades que lo aquejaban . Hasta sus últimos años vivió en su departamento en un edificio en calle Eliodoro Yáñez, en la comuna de Providencia.

