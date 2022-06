Fallece militar durante un salto en paracaídas en Aragua

Entornointeligente.com /

En horas de la mañana de este miércoles un militar falleció a la hora de un accidente en salto en paracaídas. La información la dio a conocer la Zona Operativa de Defensa a través de su cuenta Twitter.

La víctima fue identificada como el mayor Tulio Alejandro Fernández Párraga, segundo comandante del Batallón de Infantería 423.

Al parecer el accidente sucedió durante un salto de entrenamiento para los «Army Games 2022» en una aeronave SkyTruck del Ejército, en el sector de la Zona de Salto de la Placera.

Por su parte, la ZODI lamentó, a través de sus redes, la muerte del militar, quien cumplía funciones como maestro de salto.

