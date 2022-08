Fallece ex ministro de Salud, Antonio Arbo

Entornointeligente.com /

El ex ministro de Salud, Antonio Heriberto Arbo Sosa, falleció este viernes, luego de permanecer varios días internado en el sanatorio Migone, según fuentes cercanas.

El médico se encontraba en estado delicado e incluso ya se había informado prematuramente su fallecimiento, lo cual fue desmentido por allegados.

No obstante, horas después, los amigos cercanos confirmaron el deceso del profesional, quien se desempeñó como ministro de Salud en el 2012, durante el breve gobierno del liberal Federico Franco, quien asumió en reemplazo de Fernando Lugo.

Colegas, amigos y ex pacientes lamentaron la pérdida del médico, a quien calificaron como un gran profesional y una persona que les ayudó cuando estaban enfermos.

La Cámara de Diputados condecoró en el 2015 con la Orden Nacional al Mérito Comuneros al doctor Antonio Arbo por su reconocida trayectoria y aporte a la medicina del país.

Antonio Arbo se recibió como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, realizó una especialización en Clínica Pediátrica e Infectología Pediátrica en el Consejo Mexicano de Infectología y Microbiología Clínica.

Asimismo, era maestro en Ciencias Médicas expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México y médico especialista.

Trayectoria Fue director del Programa de Posgrado de Formación de Especialistas en Infectología Pediátrica en el Hospital Infantil de México. Ocupó el cargo de director del Programa de Posgrado de Formación de Especialistas en Infectología Pediátrica en el Instituto de Medicina Tropical de Asunción.

Se desempeñó como profesor titular de Clínica Pediátrica en la Universidad Nacional de Asunción.

Fue ex presidente de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, ex presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología, delegado regional de la Asociación Panamericana de Infectología (API) y ex vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología.

También conformó el Comité de Vacunas (hasta 2006) y fue colaborador del Manual de Vacunas en Pediatría.

