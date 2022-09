Fallece el principal autor de acuchillamientos en Canadá

Entornointeligente.com /

El sospechoso murió en manos de la policía por presuntas heridas autoprovocadas, después de una persecución vehicular.

El principal autor de un apuñalamiento masivo acaecido en la provincia canadiense de Saskatchewan, Myles Sanderson, falleció este miércoles a causa de heridas autoinfligidas después de ser alcanzado por la policía, informaron medios locales.

LEA TAMBIÉN:

Policía de Canadá amplía búsqueda de sospechoso de masacre

Según el informe, Myles Sanderson fue localizado y puesto bajo custodia policial en horas de la tarde cerca de la localidad de Rosthern, a 130 kilómetros de James Smith Cree Nation, donde ocurrieron los atentados el pasado domingo.

«Ya no existe un riesgo para la seguridad pública relacionado con esta investigación», aseguró el comunicado oficial, y posteriormente se dijo que el sospechoso murió debido a heridas autoinfligidas, sin más detalles aclaratorios.

Saskatchewan stabbing suspect Myles Sanderson has died from self-inflicted injuries after being spotted with a knife in Wakaw and pursued by RCMP then run off the highway in a stolen truck and arrested near Rosthern after 4-day manhunt. pic.twitter.com/YPjS7NIkCy

— Freddie Saxon (@WordsmithSaxon) September 8, 2022 Las autoridades explicaron que la captura se realizó después de perseguir y embestir el auto del prófugo, tras una denuncia de robo vehicular cometido por un hombre armado con un cuchillo.

«Myles tiene un largo historial criminal que involucra tanto a personas como a delitos contra la propiedad», habían alertado las autoridades.

To the @RCMPSK and @rcmpgrcpolice members that have been working tirelessly over the past few days, Thank You. There are allot of families in NE Saskatchewan that will sleep allot better tonight due to your efforts, including my own. #Respect

— Kris Babbings (@KBabbings) September 8, 2022 El pasado lunes la policía anunció el hallazgo del cadáver de su hermano y presunto cómplice de asesinar a 10 personas y herir a otras 18, Damien Sanderson, en los alrededores de una casa en James Smith Cree Nation.

«Podemos confirmar que tiene heridas visibles, que por el momento no se creen autoinfligidas», declaró a la prensa la subcomisionada regional de la policía, Rhonda Blackmore.

Analistas dudan sobre la participación directa de Damien en los hechos, pues al encontrarlo muerto sugieren que probablemente haya sido la oncena víctima letal de su hermano.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com