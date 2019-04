Fallece cantante colombo-venezolano Pastor López a los 74 años | Noticias

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

El cantante colombo-venezolano Pastor López falleció este viernes tras haber presentado un cuadro de “isquemia cerebelosa bilateral, con un grave deterioro de su sistema neuronal”, según informó el cuerpo médico de la Clínica Norte, en Cúcuta .

López, de 74 años, había sido internado en el centro médico el pasado martes, con síntomas de mareos, dolores de cabeza y adormecimiento de cuerpo.

Estas complicaciones derivaron en un coma , del que no se pudo recuperar, según reportó el cuerpo médico de la Clínica.

El músico, nacido en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, al occidente de Venezuela, fue conocido internacionalmente por ser intérprete de la música tropical como la cumbia y el vallenato.

Entre sus grandes éxitos se cuentan canciones como “Golpe con golpe”, “Lloró mi corazón”, “Solo un cigarro”, “El ausente” y “Las caleñas”, entre muchos otros.

