Fallece Bill Russell, leyenda de los Celtics y NBA

Entornointeligente.com /

El legendario expívot de los Boston Celtics , Bill Russell , falleció el domingo a sus 88 años, anunció su familia a través de las redes sociales.

Russell, que murió «en paz» con su esposa Jeannine a su lado, es el jugador con más campeonatos en la historia de la NBA (11) y más apariciones en Finales (12). Los detalles fúnebres serán anunciados próximamente.

An announcement… pic.twitter.com/KMJ7pG4R5Z

— TheBillRussell (@RealBillRussell) July 31, 2022 Los Celtics ganaron 11 títulos en un lapso de 13 años, incluidos ocho seguidos entre 1959 y 1966 (la mayor cantidad consecutivos).

Los 17 cetros de la NBA de Boston están empatados con los Lakers por la mayor cantidad de todos los tiempos.

«A pesar de todos sus triunfos, la comprensión de Bill de protestar es lo que iluminó su vida. Décadas de activismo finalmente lo hicieron meritorio de recibir la Medalla Presidencial de la Libertad en 2010».

Selecciones Editoriales ¿Quién tiene la mejor carrera en la historia de la NBA? 158d ESPN Digital Jersey de Bill Russell firmado, vendido en $1mdd 100d Dan Hajducky | ESPN 1 Relacionado «La esposa de Bill, Jeannine, y sus muchos amigos y familiares les agradecen por mantener a Bill en sus oraciones», reza el comunicado.

Durante un periodo de 15 años, comenzando con su tercer año en la Universidad de San Francisco, Russell tuvo la carrera más notable de cualquier jugador en la historia de los deportes de equipo. En la USF, fue dos veces All-American, ganó dos campeonatos consecutivos de NCAA y llevó al equipo a 55 victorias consecutivas. Igualmente, ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1956.

El único año que perdieron los Celtics, en 1958 ante los St. Louis Hawks, la serie estaba empatada 2-2 cuando Russell se lesionó y fue hospitalizado. Los Celtics perdieron los siguientes dos juegos por un total de tres puntos.

Russell, cinco veces MVP y 12 veces All-Star, fue un bloqueador asombroso que revolucionó los conceptos defensivos de la NBA. Terminó con 21,620 rebotes en su carrera, un promedio de 22.5 por partido, y lideró la liga en rebotes cuatro veces. Tuvo 51 rebotes en un partido, 49 en otros dos y 12 temporadas seguidas de 1,000 o más rebotes. Russell también promedió 15.1 puntos y 4.3 asistencias por partido a lo largo de su carrera.

Hasta la irrupción de Michael Jordan en la década de 1990, muchos consideraban a Russell como el mejor jugador en la historia de la NBA.

Bill Russell won a record 11 NBA championships and earned five MVP awards. He is one of only four players to be named to all four NBA anniversary teams (25th, 35th, 50th and 75th).

More on his extraordinary career ⬇️ pic.twitter.com/YWShOei3Mo

— NBA Communications (@NBAPR) July 31, 2022 Russell es uno de solo ocho jugadores en ganar un título de la NBA, un título de la NCAA y una medalla de oro olímpica.

En 2017, la NBA le otorgó el premio Lifetime Achievement Award.

William Felton Russell nació el 12 de febrero de 1934 en Monroe, Luisiana. Su familia se mudó al Área de la Bahía, donde asistió a la escuela secundaria McClymonds en Oakland. Era un pívot ‘torpe’ en el equipo de McClymonds, pero su tamaño le valió una beca en San Francisco, donde floreció.

«Yo era un innovador», dijo Russell a The New York Times en 2011. «Empecé a bloquear tiros, aunque nunca antes había visto tiros bloqueados. La primera vez que hice eso en un juego, mi entrenador pidió un tiempo muerto y dijo: ‘No. Un buen jugador defensivo nunca deja sus pies'».

Russell lo hizo de todos modos, y se asoció con el guardia K.C. Jones para llevar a los Dons a 55 victorias consecutivas y títulos nacionales en 1955 y 1956. (Jones se perdió cuatro juegos del torneo de 1956 porque su elegibilidad había caducado). Russell fue nombrado el MVP del torneo de la NCAA en 1955.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com