Fallece a los 85 años el productor teatral Bruce Quinn

Entornointeligente.com / El Ministerio de Cultura de Panamá confirmó la noche de este viernes 7 de mayo el fallecimiento del productor teatral Bruce Quinn.

Quinn, de 85 años, era considerado uno de los productores teatrales más importantes del país. Además fue un promotor de los musicales.

Nació en la antigua Zona del Canal de Panamá el 28 de febrero de 1936.

Fue uno de los pioneros de la producción y dirección de teatro musical en nuestro país, llegando a ganar seis décadas de experiencia y alrededor de 114 obras puestas en escena.

Uno de los que reaccionó al fallecimiento fue el actor y productor Aaron Zebede, quien consideraba a Quinn como un mentor y destacó todo lo que aprendió de él.

“Gracias amigo mío por enseñarme a amar el teatro musical”, publicó Zebede en su cuenta de Instagram.

Sobre Quinn el cantante y actor Luis Arteaga dijo: “Papá Bruce ha entrado a la escena de la inmortalidad y hay ovación de pie en el cielo”.

Por su lado, la Asociación de Teatristas de Panamá también lamentó el fallecimiento de Quinn, a quien catalogaron como “uno de los mayores exponentes del musical en este país”.

La asociación de teatristas de Panamá, lamenta el fallecimiento del director Bruce Quinn, uno de los mayores exponentes del musical en este país.

Mr Bruce, como le decían sus más allegados fue uno de los pioneros en su género y dedicó su vida a las artes. pic.twitter.com/TUu6Sc2Zip

