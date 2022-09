Fallece a los 80 años uno de los fundadores del PPD, Rodrigo González

Entornointeligente.com /

Durante esta jornada se confirmó el fallecimiento del exdiputado y exalcalde de Viña del Mar, Rodrigo González, debido a problemas cardiacos.

Uno de los fundadores del PPD, que al momento de su fallecimiento tenía 80 años, recibió el pésame de distintas personalidades políticas de la zona.

Uno de esos fue el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), quien lamentó el «sensible fallecimiento de un gran amigo y compañero, ex diputado y ex Vicepresidente de la @Camara_cl Rodrigo González. Nuestras condolencias a la familia, amigos y seres queridos y a toda la comunidad con la cual trabajó incansablemente hasta su último día».

Lamento informar el sensible fallecimiento de un gran amigo y compañero, ex diputado y ex Vice Presidente de la @Camara_cl Rodrigo González. Nuestras condolencias a la familia, amigos y seres queridos y a toda la comunidad con la cual trabajó incansablemente hasta su último día.

González nació el 26 de septiembre de 1941 en Viña del Mar, región de Valparaíso, fue profesor de filosofía y uno de los fundadores del PPD, ya que fue parte de la primera directiva del partido, desempeñándose como tesorero.

Entre 1992 y 2000 ejerció como alcalde de Viña del Mar y dos años después fue electo como diputado, cargo en el que se mantuvo por cuatro periodos consecutivos. Durante ese tiempo -entre 2014 y 2015- se desempeñó como segundo vicepresidente de la Cámara Baja.

Posteriormente, fue electo nuevamente como diputado por el distrito 7 en 2018, ocasión en la que también ostentó el cargo de segundo vicepresidente de la corporación, entre el 7 de abril de 2020 hasta el 11 de marzo de 2022.

