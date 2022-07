Fallas técnicas en el VAR demoraron la revisión del penal en el Xolos vs América

Entornointeligente.com /

El VAR fue protagonista desde los primeros minutos del encuentro entre Xolos y América de la Jornada 4 del Apertura 2022 .

Lisandro López adelantó a Tijuana al 9′ desde el manchón penal tras una falta de Jorge Sánchez a Pedro Alexis Canelo.

En primera instancia, el árbitro Fernando Hernández no señaló la pena máxima y fue cuando se presentaron los problemas técnicos en el videoarbitraje , ya que el juego se detuvo cerca de cinco minutos, pero el silbante no acudía al monitor debido a que no funcionaba correctamente.

Fernando Hernández revisando la jugada del penal en el Xolos vs América. Imago7 Pasaban los minutos con el encuentro detenido y jugadores de ambos equipos reclamaban a Hernández cuando por fin lograron solucionar las fallas técnicas en el monitor y el árbitro central acudió a ver la repetición de la jugada para señalar la pena máxima con la que se abrió el marcador en el Estadio Caliente.

Selecciones Editoriales Porcentaje de transferencia separa a Santiago Giménez del Feyenoord 3h León Lecanda Ante esta situación, el analista arbitral de ESPN, Felipe Ramos Rizo, criticó que el VAR tomara tanto tiempo para determinar la acción y reanudar las acciones del partido: «5 minutos retrasaron la reanudación del partido para decidir que es penal «.

Consulta aquí todas las noticias y resultados de la Liga MX.

América necesita remontar en busca de regresar a la senda del triunfo ya que viene de dos derrotas, ante Chelsea y Manchester City , en su gira de partidos amistosos por Estados Unidos ante equipos europeos. Luego de este duelo ante Tijuana , el equipo de Fernando Ortiz volverá a territorio estadounidense para enfrentar la próxima semana al Real Madrid . En el Apertura 2022 suma un triunfo, un empate y una derrota antes de este duelo en la frontera.

Por su parte, el conjunto dirigido por Ricardo Valiño busca su primera victoria del torneo luego de un empate y dos derrotas.

LINK ORIGINAL: ESPN

