¿Falla humana o técnica?: La avería que afectó a la Línea 2 de Metro y la posibilidad de que vuelva a ocurrir

Pasaron más de 35 horas para que Metro de Santiago restableciera el servicio de las estaciones Cementerios, Einstein, Dorsal, Zapadores y Vespucio Norte, pertenecientes a la Línea 2.

Fue exactamente a las 05:40 horas del martes cuando la empresa de transporte subterráneo reportó, a través de su cuenta de Twitter, que una falla con uno de sus trenes derivó en la inoperatividad de los servicios en aquellas cinco estaciones. Posteriormente, desde la misma gerencia de Metro confirmaron que la avería se debió a un descarrilamiento de uno de los vagones, mientras era estacionado en Einstein.

El gerente general de Metro, Felipe Bravo, afirmó ayer que «los equipos de Metro han seguido trabajando arduamente para lograr la recuperación de la operación lo más pronto posible. En este momento, después de 36 horas de trabajo, tenemos nuevamente en su carril, tenemos que retirarlo de su lugar y, luego de eso, tenemos que reponer las condiciones en la vía, hacer algunas pruebas y posterior a eso, si todo sale como lo tenemos previsto, recuperar la operación».

En conversación con 24 Horas, el directivo precisó que la demora en el restablecimiento del servicio se debía a que «el tren quedó en una posición bien compleja , para poder retirarlo del lugar, el tren está en el túnel, por lo tanto, no hay un espacio para poder trasladar una grúa y poder tomarlo por arriba para levantarlo y trasladarlo más rápidamente».

«Por lo tanto, todo el trabajo hemos tenido que hacerlo por la parte de abajo, hemos tenido que desmontar elementos de la vía para poder trasladar el tren, con un sistema de gatas , hacia su ubicación final. Eso ha sido muy complejo ya demás es una tarea muy delicada que requiere de muchas medidas de seguridad», complementó.

Finalmente, Bravo comentó que Metro se encuentra realizando una investigación para determinar las causas de la avería y así evitar que se repitan nuevas fallas similares a futuro. Sin embargo, el presidente de la Federación de Sindicatos de la empresa, Eric Campos anticipó que se descartó que el descarrilamiento haya recaído en la responsabilidad del conductor del tren.

«El tren quedó en una posición bien compleja, para poder retirarlo del lugar, el tren está en el túnel, por lo tanto, no hay un espacio para poder trasladar una grúa y poder tomarlo por arriba para levantarlo y trasladarlo más rápidamente». Felipe Bravo, gerente general de Metro «Podemos anticipar, según las versiones que hemos podido recabar, es que descartamos que haya habido una mala maniobra directamente de los conductores, que son los primeros afectados, el conductor que iba conduciendo el tren y el tren que estaba estacionado en la estación Einstein, dado que la conducción en la que iba el conductor era semiautomática, era asistida. Por lo tanto, no habría posibilidad de que, a través de una maniobra, el tren se haya descarrilado», sostuvo.

En diálogo con Radio Universo, el líder gremial explicó que existen tres formatos para pilotear los trenes: «Aquí hay tres tipos de conducción: manual, semiautomática y piloto automático. No es falla del conductor, ahora hay que ver qué específicamente provoca el problema del descarrilamiento, ahí hay que revisar si hubo un problema en las vías, en la comunicación del tren» , planteó.

En ese sentido, Campos explicó que el descarrilamiento se produjo al momento de estacionar el tren en Einstein, producto de que «Metro no tiene abasto para estacionar, por decirlo así, todos los trenes en los talleres. Entonces como no hay espacio, lo que se utiliza es estacionar trenes en algunas de las estaciones de la red y en este caso en Einstein se estacionan dos trenes».

«Entonces, había ya un tren estacionado y este tren que estaba ingresando a la estación para estacionarse, por lo tanto, no hay un choque de frente, lo que hay es un descarrilamiento de la parte posterior del tren», acotó.

¿Falla humana o técnica?

Si bien aún se desconocen las razones que derivaron en el descarrilamiento del tren, Emol consultó con expertos sobre cuáles son las posibles explicaciones. En esa línea, los académicos son enfáticos en señalar que todo sistema de Metro del mundo presenta averías, sin embargo, plantean que lo importante es poder tener un sistema de mitigación que responda ante este tipo de emergencias, cosa que aquí no habría ocurrido.

Franco Basso, académico de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso y experto en transportes, explicó que «la falla que ocurrió con el descarrilamiento nocturno de un tren es una falla distinta a la que hemos tenido anteriormente , las cuales principalmente eran o estaban provocadas, ya sea por problemas en los sistemas de operación o en problemas eléctricos».

«En este caso tuvimos un descarrilamiento que generó un impacto importante en la vida de las personas, y es muy importante que se pueda llevar a cabo una investigación que determine qué ocurrió acá», aseveró. Bajo ese contexto, el académico planteó que los motivos de la falla van desde un tema técnico hasta una descoordinación en el cambio de rieles.

«Las opciones principales es que haya ocurrido alguna falla humana, que haya habido una falla en los sistemas de coordinación u operación en los cambios de rieles, o alguna fatiga de material que haya llevado a que no se pudo haber generado los protocolos para los cambios de rieles de manera adecuada», comentó.

Ante esas posibles fallas, Basso aseveró que el descarrilamiento del tren pudo haberse generado en cualquier momento del día, por lo que es importante que la empresa tenga un óptimo protocolo para mitigar las complicaciones que pueden provocarse en la superficie , entre los usuarios, ante la falta del servicio de traslado.

«Esto pudo haber ocurrido en un horario de funcionamiento de atención al público, por supuesto. Los descarrilamientos no solamente ocurren en transiciones, hay muchas veces en que, por ejemplo, un tren va en un sentido y se cambia hacia el otro para poder volver y hacer el retorno, y algo así también pudo haber ocurrido durante el día, lo que obviamente hubiese sido más catastrófico y haber generado un caos en la población», advirtió.

Finalmente, el académico es claro en señalar que la ciudadanía y la empresa misma nunca está «a salvo de que se generan fallas de todo tipo, pero lo que tenemos que tener claro es que existan todos los protocolos adecuados de mantenimiento y, por sobre todo, que si es que se genera una falla existan las herramientas para poder resolver en superficie los problema que se susciten, a través de buses que operen de manera clon».

«Esto se vio relativamente bien hoy en la mañana, pero a pesar de que esto fue una falla nocturna, el día de ayer fue de bastante caos. Esta conexión entre el Metro y los buses tiene bastante espacio para mejorar», criticó.

Con una visión similar, el director de la Escuela de Transporte y Tránsito de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Álvaro Miranda, señaló que las fallas pueden ir desde una fatiga en el material hasta una falta de mantención. Sin embargo, asegura que la hipótesis planteada por el presidente de la Federación de Sindicatos de Metro, Eric Campos es importante de considerar.

«El presidente del sindicato de Metro, Eric Campos estableció que no habría una falla del conductor, por lo tanto, hay una falla que probablemente, a lo mejor, se deba a temas del mantenimiento del vehículo o de la vía, pero eso no está zanjado. Por lo tanto, si Metro no ha determinado el origen de la falla es aventurado poder establecerla de manera externa. Si el conducto no fue el que hizo la mala maniobra, este ya es un tema técnico» , puntualizó.

En ese sentido, y en concordancia con Basso, el académico de la UTEM anticipa que la avería pudo deberse a una falta de «mantención de la vía, fatiga de material, puede ser mantención del vehículo. Pero hay que esperar a lo que diga Metro, porque es una falla muy compleja que ha tenido a Metro detenido por un espacio que ya sobrepasa todos los límites de la tolerancia».

Falta de personal y protocolos de evacuación

Pese a ello, Miranda menciona otro posible motivo que pudo haber derivado en el descarrilamiento del tren, en caso de comprobarse que se trató de una falla no humana, y tiene relación con la presunta falta de personal de planta y de «confianza» de la empresa de transportes subterráneo.

«Desde hace muchos años los trabajadores de Metro vienen acusando una carencia y una falta muy grande de trabajadores de Metro. También en algún momento se habló, y podría ser incluso un factor, la externalización de muchas de las labores que hacen lo trabajadores de Metro. Hoy en día, la mayor parte de los trabajadores de Metro no pertenecen a la empresa, sino que son subcontratados», comenta el académico.

Lo anterior, según el experto, podría traer complicaciones si se trata del personal de mantenimiento, pues no se sabría si aquellos trabajadores cumplen con las capacitaciones y el conocimiento necesario para desarrollar el tratamiento óptimo para los vagones, rieles y andenes.

«La pregunta que surge es sobre las labores críticas, porque uno entiende que la limpieza de una estación de Metro, un guardia puede ser una persona subcontratada, pero muy distinto es en la mantención de las vías. Entonces, la pregunta es ¿están definidas las labores críticas de Metro y esas labores críticas son realizadas por personal de expresa confianza y jurisdicción de Metro o hay labores que están siendo externalizadas?», sostuvo.

Y agrega que: «Eso sería interesante que Metro diera luces respecto de aquello para saber, por ejemplo, que la mantención de los trenes y de las vías, donde ocurrió esta falla, es hecha y realizada expresamente por personal de Metro que está bajo su responsabilidad y que tiene sus protocolos de capacitación y que no esté entregado a una empresa, de la cual no se pueda obtener esa fiabilidad».

Finalmente, y en línea con Basso, el profesor Miranda asegura que «no existe ningún sistema de Metro en el mundo que no falle y tienen fallas como esta e inclusive mucho peores. Pretender tener un sistema de Metro que no falle es imposible. Tener fallas es lo normal, ahora, lo que se debe hacer es que estas fallan deben conllevar procesos de aprendizajes para que no vuelvan a ocurrir».

A su vez, Miranda expresa preocupación por los protocolos que mantiene Metro para atender este tipo de emergencia en caso de haberse generado en horario punta u operando. «La pregunta que yo me hago es ¿están dadas las condiciones para la evacuación, para sacar a todas las personas? Dado lo que denuncian los trabajadores de Metro. Creo que dentro de los protocolos ante este tipo de incidencia, Metro debe tener las condiciones de seguridad para todos los usuarios».

«Sabemos que las fallas van a ocurrir, lo que no podemos esperar es que no hayan fallas, lo importante es estar preparados para fallas en condiciones adversas, un horario punta» , zanjó el académico. ¿Encontraste algún error? Avísanos

