'Falei para ele que não gostava, que tinha medo', diz esposa de colecionador de arma morto por tiro acidental em Jacareí, SP

Disparo acidental foi feito pelo cunhado de 8 anos, que brincava com arma deixada no banco do carro. Wanderson dos Santos, de 27 anos, foi atingido com um tiro na cabeça e morreu. Por g1 Vale do Paraíba e Região

09/08/2022 09h22 Atualizado 09/08/2022

Homem é morto por tiro acidental em Jacareí

Andreia Azevedo, esposa do homem morto por um tiro acidental feito pelo cunhado de oito anos , afirmou que o marido evitava deixar a arma exposta.

Wanderson dos Santos, de 27 anos, tinha licença de colecionador e foi baleado dentro de seu carro quando buscava o cunhado e o filho, de cinco anos, na escola nesta segunda (8). A arma estava no banco de trás e o garoto acabou fazendo o disparo acidental.

«Eu falava para ele que não gostava, que tinha medo, mas ele nunca deixava à vista. Eu não sei o que aconteceu», afirma Andreia.

1 de 2 Vítima era colecionador de armas — Foto: Arquivo Pessoal Vítima era colecionador de armas — Foto: Arquivo Pessoal

O caso aconteceu no fim da tarde quando o corretor voltava com as crianças para casa. A polícia disse que a arma estava carregada com 17 munições e havia sido deixada no banco traseiro, quando as crianças começaram a brincar e aconteceu o disparo acidental, que atingiu a vítima na cabeça.

A arma do colecionador estava com documentação regular. Wanderson tinha o CAC, que é um certificado de registro para pessoas físicas realizarem atividades de coleção de armas de fogo, tiro desportivo e caça.

A esposa conta que os filhos sabiam que o pai tinha a arma, mas ficava em lugares sem acesso.

«Ele nunca deixou perto dos meus filhos. As crianças sabiam que a gente tinha, mas ficava escondido», conta.

2 de 2 Homem é morto por tiro acidental disparado por criança em Jacareí — Foto: José Eymard/ TV Vanguarda Homem é morto por tiro acidental disparado por criança em Jacareí — Foto: José Eymard/ TV Vanguarda

O caso foi registrado como omissão de cautela e morte acidental. A Polícia Civil apura o caso.

Wanderson era corretor de imóveis e deixa dois filhos, um de cinco e outro de dois anos. O corpo vai ser velado em Jacareí nesta terça-feira (9).

«Ele era uma pessoa muito sonhadora, se esforçava para dar o melhor aos filhos. Estávamos há 13 anos juntos. O sonho dele era ser pai e hoje a gente tem dois filhos e ele era um marido maravilhoso», diz.

