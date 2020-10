Falcón sobre 6D: Si mañana se posterga, en febrero o marzo buscan otra excusa

Entornointeligente.com /

“Así se lo hicimos saber a los señores de la Unión Europea (UE): mira, si mañana se postergan las elecciones, en febrero o marzo buscan otra excusa”, reveló Henri Falcón, fundador de Avanzada Progresista (AP), que ante las elecciones parlamentarias primero apareció como candidato nacional para el 6D.

Con la excusa de que volverá a aspirar por gobernar Lara, declinó a encabezar la lista en la entidad centroccidental tras unirse a la Alianza Democrática que integra AP junto a Acción Democrática, Copei, Cambiemos y Esperanza por el Cambio.

Algunos de estos representantes son quienes han participado en las mesas de diálogo con el régimen chavista, por lo que Falcón relató que se reunió junto a Timoteo Zambrano con la delegación del Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, la semana pasada.

“Cómo se posterga algo que está en la Constitución, la nueva Asamblea Nacional debe instalarse el 5 de enero. Cómo tú puedes presentar algo así como el supuesto estatuto, por encima de la Constitución, digo esto porque no me importa lo que puedan decir los sectores extremistas que manejan las redes”, afirma el excandidato presidencial en entrevista para el diario Panorama.

Frente al camino planteado por el Presidente (E) Juan Guaidó, Falcón considera que “no se pueden seguir poniendo sanciones que no afectan al Gobierno, ni afectan a los opositores, ni mucho menos a los opositores que viven en el exterior que están comodísimos, pero terminan afectando a la gente que es la que hace la cola de la gasolina, la gente que anda con la mayor preocupación frente al crecimiento del contagio del coronavirus, a la gente que no tiene con qué comer porque un dólar no alcanza al viejito de la pensión, a la madre o padre de familia de los sectores populares, pero hay un sector político que lo alienta.”

