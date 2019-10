Falcón: La salida es la negociación política y el camino es electoral

Entornointeligente.com /

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 21 oct 2019.- El excandidato presidencial, Henri Falcón, aseguró este lunes que es necesaria la presión a través de la protesta “en vista del fracaso del Gobierno“. “Creo más en la protesta pacífica, cívica y contundente frente a un gobierno incapaz, no se corresponde con la exigencia de la mayoría de la población que de manera legítima quiere protestar para demostrar su descontento con este gobierno. La salida es la negociación política y el camino es electoral con un nuevo CNE,” explicó Falcón.

Falcón aseguró que la dirigencia opositora “no puede seguir incurriendo en los mismos errores o historias de fantasías que terminan en fracasos y se traducen en mayor desesperanza para la población”.

“Si tú me convocas a una protesta entonces ¿qué sentido tiene que ya no le pongan una protesta sino un levantamiento?, ¡No! Es mejor hablar de protesta cívica, legítima frente al caos y a la tragedia en que nos ha sumido el inepto de Nicolás Maduro“, expresó Falcón.

El presidente de AP además señaló: “Es fundamental en la oposición una unidad verdadera, sincera, sin chantajes, sin sectarismo. Aquí no hay partidos mayoritarios, la fuerza mayoritaria es la suma de todas las organizaciones políticas y sectores del país, sin ningún tipo de exclusión, tenemos que volver a salir con el espíritu unitario de la campaña del 2015, donde salimos a sumar sin odio y revanchismo, logramos una mayoría contundente, porque establecimos una conexión con la mayoría de los venezolanos, incluyendo al chavismo descontento”

“Se tiene que dejar de un lado la metodología de la exclusión a través del sectarismo y la arrogancia, la dirigencia de los partidos debe tener un accionar humilde para que logremos construir una gran mayoría, es fundamental dejar los egos de un lado y los intereses particulares, tenemos que mirar el sufrimiento el dolor de nuestro pueblo que se está muriendo de hambre y de mengua porque no hay medicinas, ante el colapso de los servicios públicos por la ineficiencia de este mal gobierno”, acota.

El opositor reafirmó que todos los factores son necesarios “para la recuperación de Venezuela, aún teniendo enfoques distintos y diversos, pero con un único propósito en común que es cambiar el Gobierno de Maduro que ha llevado al caos y a la tragedia a todos los venezolanos, y para ello es necesario un gobierno de coalición, de unidad y salvación nacional con la participación de todos los sectores para reactivar la economía y reinstitucionalizar el Estado Venezolano”.

“Esto es posible a través de la negociación, si, es el único camino no hay otro, llámelo entendimiento o concertación pero esa es la política, no es la guerra, debemos buscar la unidad verdadera, la unidad a la que nosotros invitamos es en la que no haya mentiras ni hipocresías, donde no medie el chantaje o el sectarismo, porque esos cuatro partidos que se dicen mayoría no son el país” se trata de los intereses de la nación y no de un grupito”, añadió Falcón.

