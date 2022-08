Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Influenciador preso Nancy Pelosi Câncer de Simony Dia mais curto da história É #FAKE print em que Lula fala em atacar igrejas evangélicas, aprovar leis pró-aborto e ideologia de gênero Declaração não é encontrada nas redes sociais do ex-presidente e ele nega que tenha feito tal publicação. Manifestação não tem registro na imprensa profissional. Por Roney Domingos, g1

03/08/2022 18h51 Atualizado 03/08/2022

1 de 4 É #FAKE print em que Lula fala em atacar igrejas evangélicas, aprovar leis pró-aborto e ideologia de gênero Reprodução Circula nas redes sociais uma imagem com o print de uma suposta publicação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em que ele afirma a intenção de atacar as igrejas evangélicas, aumentar o imposto sobre elas até torná-las inviáveis, além de aprovar leis a favor do aborto e da ideologia de gênero nas escolas. É #FAKE.

2 de 4

«Temos de enfrentar esse crescimento das igrejas evangélicas que insistem em entrar na política, todos sabem que igrejas não devem se envolver em política, vamos aumentar o imposto das igrejas tornando inviável a existência dessas. Vamos também aprovar leis a favor do aborto, a favor da ideologia de gênero nas escolas, criança tem que ser o que quiser, se o menino quer vestir vestido ou menina vestir roupa de menino, não são os país que devem atrapalhar esse desejo das crianças.»

A assessoria do ex-presidente afirma que jamais houve essa postagem e que a imagem é falsa. «O ex-presidente jamais disse, postou ou pensou isso. Ao contrário, quando foi presidente sancionou a Lei da Liberdade Religiosa. Lamentamos que o bolsonarismo use diariamente de mentiras contra Lula para esconder o desastre do governo de bolsonaro e tente enganar as pessoas e promover-se através de mentiras», diz, em nota.

Uma busca pelas palavras mencionadas nos perfis verificados do ex-presidente nas redes sociais mostra que os posts não existem.

3 de 4 É #FAKE print em que Lula fala em atacar igrejas evangélicas, aprovar leis pró-aborto e ideologia de gênero — Foto: Reprodução É #FAKE print em que Lula fala em atacar igrejas evangélicas, aprovar leis pró-aborto e ideologia de gênero — Foto: Reprodução

Uma declaração tão bombástica não ficaria sem registro pela mídia profissional, mas uma busca pelo conteúdo nos principais motores de busca revela que a expressão não foi publicada em qualquer desses veículos.

O ex-presidente afirma ser contra o aborto e defende que seja debatido como uma questão de saúde pública.

O Fato ou Fake já desmentiu outras mensagens falsas que buscam colocar Lula em confronto com evangélicos. Veja:

É #FAKE que Lula disse que em seu governo Bíblia vai adotar pronome neutro e não terá mais o nome de Jesus É #FAKE que Lula disse que vai obrigar igrejas a casar gays e que nem Deus vai mandar mais do que seu governo É #FAKE declaração atribuída a Lula em reunião com líderes de religiões de matriz africana É #FAKE que Lula fez ameaça a padres e pastores durante discurso em Natal

A expressão «ideologia de gênero» não é reconhecida no mundo acadêmico e é usada por grupos conservadores , como as igrejas evangélicas, contrários aos estudos de gênero iniciados nas décadas de 1960 e 1970 nos Estados Unidos e na Europa — que teorizam a diferença entre o sexo biológico e o gênero.

Para esses estudiosos, ser um homem ou uma mulher não depende apenas da genitália ou dos cromossomos, mas de padrões culturais e comportamentais. Tais padrões, segundo os teóricos da área, são adquiridos na vida em sociedade. Já grupos de conservadores acreditam que as conclusões desses estudos sobre o gênero não obtiveram validação das ciências exatas e biológicas.

Guardião da Constituição, o Supremo Tribunal federal (STF) já declarou diversas vezes inconstitucionais leis que buscavam proibir o que chamavam de «ideologia de gênero».

Barroso suspende lei de Londrina que proibiu ideologia de gênero nas salas de aula Ministro do STF suspende artigo de lei que proíbe ensino sobre gênero e sexualidade nas escolas de Palmas Ministro do STF suspende lei de Ipatinga que proibiu promoção da diversidade de gênero em escolas

4 de 4 É #FAKE print em que Lula fala em atacar igrejas evangélicas — Foto: Reprodução É #FAKE print em que Lula fala em atacar igrejas evangélicas — Foto: Reprodução

Fato ou Fake Explica:

5 vídeos Vídeo: Veja como identificar se uma mensagem é falsa

Como identificar se uma mensagem é falsa

VEJA outras checagens feitas pela equipe do FATO ou FAKE Adicione nosso número de WhatsApp +55 (21) 97305-9827 (após adicionar o número, mande uma saudação para ser inscrito)

OUTRAS CHECAGENS SOBRE ELEIÇÕES É #FAKE mensagem que fala em fraude na ‘sala escura’ do TSE e malware em cartões flash das urnas

É #FAKE que votos brancos e nulos possam ser transferidos para candidatos

É #FAKE vídeo que afirma que votos dos eleitores ‘vão para as nuvens’

É #FAKE áudio de ex-diretor do Datafolha sobre fraude nas urnas

https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2022/05/13/e-fake-que-dispositivo-chupa-cabra-inserido-em-urna-transfere-votos-entre-candidatos.ghtml

Você sabe o que é #FATO ou #FAKE sobre urnas eletrônicas? Faça o teste

É #FAKE que títulos de eleitor de quem tem mais de 70 anos estão sendo cancelados

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com