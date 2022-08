Entornointeligente.com /

Faixa principal do 5G é ativada em São Paulo e deve cobrir 25% da área urbana; conexão 'pura' ainda engatinha no mundo Começa a ser ofertado o 5G Standalone ou SA, que deverá viabilizar avanços na indústria, telemedicina, carros autônomos, etc. Mas quem vai predominar por enquanto é outro tipo de 5G, que traz mais rapidez à navegação, mas não revoluciona. Tire dúvidas. Por Victor Hugo Silva, Gabriel Croquer e Luciana de Oliveira, g1

04/08/2022 00h01 Atualizado 04/08/2022

1 de 1 Sinal do 5G foi liberado nesta sexta-feira (29) em Porto Alegre — Foto: RBS TV/Reprodução Sinal do 5G foi liberado nesta sexta-feira (29) em Porto Alegre — Foto: RBS TV/Reprodução

Antenas da faixa principal do 5G serão ativadas nesta quinta-feira (4) em São Paulo, maior mercado de smartphones do Brasil e a quinta capital a receber a tecnologia no país.

MAPA: veja onde ficam as antenas em São Paulo LISTA: os celulares compatíveis com 5G

Qual é a novidade e em que pé está o 5G

Ativada nesta quinta, a faixa 3,5 GHz é considerada a principal «avenida» para circulação dos dados na nova geração da internet móvel porque comporta o 5G mais «puro» , chamado «standalone» (autossuficiente, em inglês) ou SA .

É ele que carrega a fama dessa quinta geração da internet móvel, de permitir avanços de tecnologias como a realidade virtual, carros que dirigem sozinhos, cirurgias remotas, além da possibilidade de ligar muitos objetos à internet ao mesmo tempo, de forma massiva e constante.

Mas isso tudo ainda está longe de acontecer , entenda por quê:

de início, a cobertura 5G não será total nas cidades onde ela for ativada: em São Paulo , por exemplo ela será de 25% da área urbana , na previsão do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa (Gaispi). A capital paulista tem 1.378 antenas de 5G instaladas até agora contra 4.592 de 4G; a conexão «standalone»/SA ainda será secundária no Brasil e lá fora por algum tempo . De acordo com dados da GSMA, que representa operadoras móveis em todo o mundo, 70 países ofereciam internet 5G em janeiro deste ano, mas apenas 16 tinham o tipo SA .

Quem predomina no mundo ainda é o 5G NSA. Ou «non-standalone». Ele atende a quem espera ganhar mais velocidade na navegação, mas ainda não promove a revolução esperada.

Já tinha aparecido 5G para você?

É o 5G NSA que vem aparecendo na tela de celulares em alguns pontos no Brasil nos últimos meses ( veja os tipos de internet 5G ) .

Com a ativação da faixa 3,5 GHz, o NSA deverá ampliar sua cobertura porque também poderá usar essa «avenida»: até então, ele estava disponível em alguns pontos de cidades, como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, em outra faixa , a de 2,3 GHz, que é mais «estreita».

Standalone ou não, o 5G ainda está em seus primeiros momentos. Além de ter cobertura parcial, exige celulares compatíveis e, segundo algumas operadoras, até troca de chip. E o prazo para a conexão estar disponível em todos os municípios brasileiros com mais 30 mil habitantes é só em 2029.

Veja abaixo, em 3 perguntas, no que a chegada do 5G muda sua vida agora (ou não):

Qual a diferença entre os tipos de 5G? Quem vai poder desfrutar de algum tipo de 5G? Veja celulares compatíveis Onde vai pegar e quanto vai custar?

G1 Explica: a revolução do 5G

