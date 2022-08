Facultad de Humanidades de la UMSS propone un Observatorio de la Violencia

Entornointeligente.com /

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación presentó este martes el Proyecto académico-institucional contra la violencia sexual y el acoso con el objetivo de contribuir a la generación de acciones y políticas de prevención en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), entre ellas, la implementación de un Observatorio de la Violencia.

«Este proyecto tiene el firme propósito de responder desde la academia, desde la facultad, a un tema que lo sentimos todos los días en la piel, no solamente en la facultad, no solamente en la universidad, a nivel general el tema de la violencia hacia las mujeres, especialmente, y el del acoso sexual es una problemática que la sentimos día a día», sostuvo Jimena Salinas, directora académica y quien elaboró, junto a un equipo de docentes, el documento aprobado mediante Resolución Facultativa No. 27/2022.

Entre los objetivos del proyecto están: implementar un observatorio de la violencia y acoso sexual, incorporar en los procesos de investigación de la Facultad la temática violencia y acoso sexual; vinculándola con las modalidades de graduación.

Además de articular iniciativas de prevención, información y sensibilización para la promoción de buenas prácticas de lucha contra la violencia y acoso sexual con instituciones públicas y privadas, a través de las práctica pre profesionales y otras instancias e incorporar la violencia sexual y el acoso como una temática transversal en las asignaturas de la Facultad de Humanidades.

El rector de la UMSS, Julio Medina, indicó que el proyecto se enmarca en el lema «Academia sin acoso» que pretende «realizar una educación interna dentro de la universidad entre estudiantes, docentes, administrativos e investigadores porque no se espera el acoso, si no, hay que formarlos, educarlos para que disminuyan».

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

