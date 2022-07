Entornointeligente.com /

Factura eléctrica y apagones Julio 23, 2022 por J.C «Un año con la casa vacía, vengo a ver cómo anda todo y me encuentro con una señora factura de 20,000 pesos, que no sé cómo se generó. Voy a reclamaciones y la respuesta es que tengo que pagar. Quiero saber cómo rayos un sitio apagado consume 20,000 de luz».

