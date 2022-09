Factoring: conoce cómo aprovechar esta herramienta de financiamiento

Entornointeligente.com /

De enero a junio de 2022, un conjunto de 12,080 empresas negociaron operaciones de factoring en el Perú, y de ellas, el 83% fueron micro y pequeñas empresas (mypes), señala el gerente general de Contempora Perú, Marco Yagui. «El volumen negociado fue de 13,000 millones de soles, de los cuales el 31% fueron facturas del sector comercio, 30% de servicios, 26% de manufactura y 13% de otros sectores. El ticket promedio de las facturas es de aproximadamente 18,000 soles», explica. Asimismo, destaca que el volumen de colocaciones de factoring en el primer semestre de 2022 creció 41% respecto al similar periodo de 2021. Si bien en Perú el factoring aún se encuentra en una etapa de desarrollo inicial, las mypes han reconocido las ventajas que ofrece para obtener liquidez en sus negocios. En esa línea, Yagui explica algunos aspectos que deben considerar las empresas que quieren aprovechar los beneficios del factoring: 1. Brinda liquidez inmediata El factoring permite adelantar el pago de una factura emitida al crédito, el mismo día en que se negocia y no esperar 30, 60 o más días para su cobro. 2. Traslada la gestión de cobranza La empresa de factoring se encarga de la cobranza de la factura a su vencimiento, descargando la gestión operativa de cobranza de la empresa. 3. No afecta récord crediticio Adelantar el pago de las facturas no afecta el récord crediticio ya que no es un financiamiento. 4. No se evalúa a la empresa emisora Las empresas de factoring evalúan al pagador de la factura y no al emisor, por este motivo cualquier empresa emisora independientemente de su tamaño o situación puede negociar sus facturas. 5. Proceso simple y ágil A diferencia de cualquier financiamiento tradicional, el desembolso de un factoring es simple y se obtiene el capital el mismo día en pocas horas. 6. Es 100% digital El desembolso de un factoring es 100% digital, eliminando cualquier barrera física, ampliando la oferta a cualquier punto del Perú. Más en Andina: ?? El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ( @midagriperu ) ratifica firme compromiso con la lucha anticorrupción. ?? https://t.co/Bc7UnfZ4qG pic.twitter.com/dznVF3Pn2d

