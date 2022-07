Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Concurso IBGE Golpe do Pix Mega-Sena Remissão do HIV Fachin defende normalidade das eleições e diz que é preciso 'abolir a temporada das falácias' Presidente do TSE participou de reunião com dirigentes de instituições federais de ensino superior. Enfrentar a desinformação, diz Fachin, é promover 'a paz, o respeito e a harmonia'. Por Márcio Falcão e Fernanda Vivas, TV Globo — Brasília

28/07/2022 18h18 Atualizado 28/07/2022

1 de 1 O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral — Foto: Nelson Jr. / SCO / STF O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral — Foto: Nelson Jr. / SCO / STF

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, defendeu nesta quinta-feira (28) a normalidade do processo eleitoral e afirmou que é preciso «abolir a temporada das falácias».

O ministro também declarou que «é hora de recusar o abismo ideológico e as baixezas extremas». Segundo Fachin, é preciso elevar o debate político para fortalecer a democracia.

«É hora de recusar o abismo ideológico e as baixezas externas, elevar a racionalidade e abolir a temporada das falácias e do dogmatismo. E tempo de restabelecer uma forma de comunicação política que cumpra o seu papel utilitário, que é legítimo, mas que não enterre a sociedade em um conflito permanente, tampouco a democracia num processo de erosão, alavancado, indevidamente, pela indústria hi-tech das mentiras».

Fachin fez discurso durante uma reunião com a associação que reúne dirigentes de instituições federais de ensino superior. O ministro voltou a falar na necessidade de promover a paz e a segurança nas eleições.

O ministro também disse que a desinformação acirra sentimentos como «animosidade» e «intolerância». E argumentou que transformar adversários em inimigos acaba por enfraquecer o debate.

«É preciso atentar para os danos sociais desse heterodoxo «direito eleitoral do inimigo» que se articula pelos extremos. Transformar adversários em inimigos implica não reconhecer os interlocutores e, com isso, tornar o debate enfraquecido. Implica, ainda, conceder o direito recíproco à invalidação, ensejando uma espiral de espiral beligerância. Significa, mais, desluzir o pluralismo, sem o qual é impossível encontrar a verdade e a justiça».

Nesta terça (26), Fachin também defendeu as eleições em reunião com juristas – e declarou que o TSE vai combater a violência como arma política . Veja abaixo:

TSE vai ‘coibir violência como arma política’, diz Fachin

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com