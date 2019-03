Facebook presenta demanda por venta de cuentas falsas, “me gusta” y seguidores

Entornointeligente.com /

Facebook Inc dijo el viernes que presentó una demanda junto a Instagram en una corte federal de Estados Unidos contra cuatro compañías y tres individuos con sede en la República Popular China por promover la venta de cuentas falsas, “me gusta” y seguidores.

En una publicación en un blog, la compañía dijo que las personas y empresas acusadas promovieron las ventas tanto en Facebook e Instagram, así como en otros proveedores de servicios en línea, como Amazon, Apple, Google, LinkedIn y Twitter.

¿Deseas opinar sobre este artículo?

