Facebook e Instagram ya aceptan oficialmente NFTs

‌La compañía de Mark Zuckerberg permite a todos sus usuarios compartir NFTs directamente en las redes sociales Facebook e Instagram. Según una actualización de blog de este lunes, todos los usuarios de Facebook e Instagram ahora pueden conectar sus monederos digitales a cualquiera de las dos aplicaciones sociales para compartir sus NFTs o coleccionables digitales en ambas redes.

La nueva función habilitada por Meta permite a los usuarios publicar los coleccionables digitales que poseen tanto en Facebook como en Instagram al mismo tiempo.

Esta función fue habilitada a pocas semanas de que Meta lanzará el soporte para los NFTs en Instagram para un grupo de creadores seleccionados en Estados Unidos y otros 100 países del mundo, brindándoles la posibilidad de subir tokens no fungibles a la red social.

We’re introducing the ability to post digital collectibles across @facebook and @instagram . You can now connect your digital wallet to either app to share your #NFTs on both.

What NFT are you excited to share? 👀 https://t.co/wa2wkWfI7p pic.twitter.com/SlpwAuY02c

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) August 29, 2022

