Facebook demanda a compañías chinas por la venta de cuentas falsas

La red social busca evitar que se creen y promocionen este tipo de prácticas. Facebook ha anunciado que junto con Instagram presentaron una demanda ante la corte federal estadounidense en contra de cuatro compañías y tres personas chinas por vender cuentas falsas, “me gusta” y seguidores en ambas redes sociales y en otros proveedores de servicios en línea como Amazon, Apple, Google, LinkedIn y Twitter.

La demanda indica que comenzando en 2017 las cuatro compañías chinas y los tres individuos operaban una serie de sitios web promoviendo la venta de cuentas falsas infringiendo las marcas registradas y términos de servicio de Facebook e Instagram.

Las empresas señaladas son Xiu Network Science and Technology Company, Xiu Feishu Science and Technology Company, Xiufei Book Technology Co. y Home Network (Fujian) Technology Co., Ltd.

Buscan evitar este tipo de actividades ilícitas En el documento, la compañía de Mark Zuckerberg le pide a la corte que evite que estos individuos y empresas creen y promocionen esta clase de actividades, además de que no se use el nombre de dominio de la marca Facebook para realizar las operaciones.

Por último Facebook menciona que la actividad que no sea auténtica no tiene cabida en su plataforma, por lo que dedican importantes recursos para detectar y detener esa actividad, incluyendo la desactivación de millones de cuentas falsas diariamente.

LINK ORIGINAL: NoticiasVenezuela.org

