Facebook confronta quejas de derechos civiles que pospuso por años

Zuckerberg había anticipado sus comentarios durante una llamada telefónica con al menos un líder de derechos civiles que expresó su preocupación de que su énfasis en la libertad de expresión pudiera ir a expensas de los derechos civiles, según una persona familiarizada con el asunto. El líder le dijo a Zuckerberg que los altos ejecutivos de Facebook no tenían experiencia en derechos civiles. El cofundador respondió que tenía muchas personas del ex presidente Barack Obama en el personal, dijo la persona. El líder también le advirtió que no invoque a Martin Luther King Jr. para que haga su punto, dijo la persona

Entornointeligente.com /

Durante años, Facebook rechazó las quejas de grupos de derechos civiles acerca de que no hizo lo suficiente para combatir el racismo, la discriminación y la represión de los votantes que floreció en su sitio. Ahora, la presión de un boicot por parte de los principales anunciantes está obligando al gigante de las redes sociales a abordar sus preocupaciones.

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, acordó reunirse el martes con los líderes de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, la Liga Anti-Difamación y Color of Change para discutir sus solicitudes. Facebook está defendiendo cada vez más a un grupo creciente de organizaciones de derechos civiles, empleados y empresas que exigen que el gigante de la tecnología haga más para combatir la injusticia en su plataforma.

“En este momento es un momento de juicio real para la empresa”, dijo Vanita Gupta, directora ejecutiva de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos. “Hay mucha presión”.

Los defensores lideraron la campaña para persuadir a los anunciantes, incluidos Starbucks y PepsiCo, de detener el gasto en la plataforma, centrando la atención en las políticas de Facebook a medida que aumenta la indignación pública por las desigualdades raciales en Estados Unidos tras el impactante video de la muerte de George Floyd bajo custodia policial. .

Los grupos de derechos civiles llevan mucho tiempo pidiendo a Facebook que realice cambios en las políticas y el personal para abordar sus quejas. Las preocupaciones han incluido cómo la plataforma ha promovido la publicidad discriminatoria, permitió a los adversarios extranjeros tratar de suprimir el voto negro y permitió que los grupos de supremacía blanca organizaran manifestaciones.

Los líderes de los grupos dijeron que sus esfuerzos para lograr que la plataforma de las redes sociales cambie, a menudo solo se les ha dado el labio y, a veces, incluso han sido atacados.

Facebook declinó hacer comentarios, pero señaló un anuncio el viernes que se adjuntará a las publicaciones sobre la votación de un enlace a un portal de información que explica cómo y cuándo los usuarios pueden votar y cómo registrarse. La compañía se ha fijado la meta de ayudar a registrar cuatro millones de nuevos votantes antes de las elecciones presidenciales.

Escrutinio creciente Facebook también está bajo creciente escrutinio en Washington. Zuckerberg acordó testificar ante un panel antimonopolio de la Cámara de Representantes junto con los CEO de otras grandes plataformas tecnológicas y la compañía enfrenta investigaciones antimonopolio por parte de dos agencias federales y casi los 50 estados.

Gupta y otros defensores dijeron que Facebook ha mejorado su respuesta a las preocupaciones sobre la información errónea del Censo y ha reducido los anuncios discriminatorios, pero se ha quedado corto en la lucha contra la represión de los votantes, la información errónea de las elecciones y la moderación del discurso político.

“Están haciendo muchos de los cambios a nuestro pedido, pero se están perdiendo la pieza central”, dijo Gupta, señalando la insistencia de Zuckerberg en dejar sin control el discurso político engañoso porque considera que el contenido es noticiable.

Gupta estaba en una llamada con Zuckerberg el mes pasado, junto con Rashad Robinson, presidente de Color of Change, y Sherrilyn Ifill, presidente del Fondo de Defensa Legal y Educación de NAACP, para discutir los planes de Facebook para prepararse para las próximas elecciones. Donald Trump había amenazado recientemente en las redes sociales con retener fondos de Michigan sobre los planes de votación por correo del estado. Cuando Gupta cuestionó la política de Facebook sobre el discurso político, Zuckerberg dijo que las publicaciones de Trump representaban “casos extremos” difíciles, recuerda. Gupta dijo que no estaba de acuerdo y le dijo “a cada paso deberías tomar la decisión de sopesar a favor de elecciones justas y proteger los derechos de voto”.

Los defensores de los derechos civiles se habían puesto en contacto con Facebook ya en 2017 por temas como el discurso de odio y la interferencia electoral, pero intensificaron su alcance tras los informes de que los operativos rusos habían explotado Facebook y otras plataformas para suprimir la votación negra, agitar los disturbios sociales y ayudar a Trump a ganar el 2016 elección.

Madihha Ahussain, una asesora especial para los defensores de los musulmanes del grupo con sede en Washington, dijo que si bien su grupo inicialmente pensó que estaban progresando con Facebook sobre las publicaciones anti-musulmanas, comenzaron a darse cuenta de que la compañía no estaba tomando medidas sistemáticas. “Nos estaban escuchando y nada está cambiando en la plataforma”, dijo Ahussain. “Estábamos recibiendo la vuelta”.

Para Robinson, el punto de inflexión llegó en noviembre de 2018, cuando recibió una llamada de un periodista del New York Times pidiéndole que comentara sobre sorprendentes revelaciones: Facebook había contratado a Definers Public Affairs, una antigua empresa vinculada a los republicanos, para recopilar investigaciones de la oposición sobre el multimillonario. El financiamiento del inversor George Soros a grupos que criticaron a Facebook, incluido Color of Change, y lo distribuyeron a los periodistas. Soros había atacado a Facebook a principios de ese año como una amenaza para la sociedad.

“Se hizo muy claro que teníamos que restablecer los términos de la relación” con Facebook, dijo Robinson. “Sabíamos que debíamos haber hecho algo si intentaban gastar su dinero para desacreditarnos”.

Los defensores enviaron una carta abierta a Zuckerberg y a la directora de operaciones Sheryl Sandberg pidiendo la creación de un puesto de C-suite para abogar por las necesidades de los usuarios y trabajar con grupos de derechos civiles. También buscaron más transparencia sobre una auditoría de derechos civiles que la compañía había iniciado.

Facebook despidió a Definers y Sandberg luego se disculpó en una reunión con los defensores. Facebook llamó a Laura Murphy, una veterana de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, para hacer la auditoría y aceptó publicar los resultados.

Sala de guerra electoral Mientras tanto, los grupos estaban cada vez más preocupados de que Facebook no estuviera preparado para detectar y eliminar las campañas de supresión de votantes o la información errónea en su plataforma antes de las elecciones parciales de 2018.

Aproximadamente dos meses antes de las elecciones, grupos como la National Urban League y la NAACP viajaron a la sede de Facebook en Silicon Valley para ver su “sala de guerra” electoral y discutir su plan de integridad electoral con funcionarios de la compañía, incluido Sandberg, dijo LaShawn Warren, ejecutivo. vicepresidente de asuntos gubernamentales en la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, a la que también asistió.

Para Warren, el equipo de Facebook parecía más centrado en eliminar información inexacta sobre las ubicaciones de las encuestas y los horarios de apertura y cierre que en detectar formas más sofisticadas que los malos actores podrían tratar de disuadir a los votantes. Su grupo presionó a Facebook para contratar a más personas con experiencia en supresión de votantes.

El 18 de diciembre de 2018, Facebook lanzó una actualización de Murphy que detalla lo que Facebook había hecho. Facebook también había contratado expertos en votación para ayudar con su trabajo de integridad electoral.

No fue suficiente para los grupos. Ese mismo día, más de 30 organizaciones que representan a defensores de los derechos civiles, grandes críticos de tecnología y causas liberales escribieron una carta expresando “profunda decepción con respecto al papel de Facebook en la generación de intolerancia y odio hacia las comunidades vulnerables” y pidieron a Zuckerberg y Sandberg que renunciaran a la junta.

No renunciaron, pero Sandberg y otros funcionarios de Facebook continuaron hablando con grupos de derechos civiles sobre sus quejas. Sandberg se reunió con defensores y miembros del Caucus Negro del Congreso en Washington en mayo de 2019.

Facebook recibió elogios de los grupos por su plan de prohibir el contenido que tergiversa el censo de Estados Unidos de 2020, pero las tensiones estallaron nuevamente en octubre del año pasado en torno al discurso de Zuckerberg en la Universidad de Georgetown, en el que defendió la política de la compañía de no verificar los anuncios políticos. Elogió la lucha de la plataforma para defender la libertad de expresión, citando protestas contra la Guerra de Vietnam y la “Carta de la cárcel de Birmingham” de Martin Luther King Jr.

Zuckerberg había anticipado sus comentarios durante una llamada telefónica con al menos un líder de derechos civiles que expresó su preocupación de que su énfasis en la libertad de expresión pudiera ir a expensas de los derechos civiles, según una persona familiarizada con el asunto. El líder le dijo a Zuckerberg que los altos ejecutivos de Facebook no tenían experiencia en derechos civiles. El cofundador respondió que tenía muchas personas del ex presidente Barack Obama en el personal, dijo la persona. El líder también le advirtió que no invoque a Martin Luther King Jr. para que haga su punto, dijo la persona.

El discurso de Zuckerberg ganó elogios de los conservadores, pero las críticas de los defensores de los derechos civiles, incluida la hija de King, Bernice King, que argumentaron que Facebook estaba evitando reformar sus prácticas de moderación de contenido.

Justo antes del discurso, Político informó que desde julio de 2019, Zuckerberg se había reunido con destacados pensadores conservadores, incluidos el comentarista Ben Shapiro, Brent Bozell y el presentador de Fox News Tucker Carlson.

Facebook enfrentaba cada vez más críticas por atender a los conservadores en sus políticas y retórica. Fue solo después de la noticia de las reuniones de Zuckerberg con expertos de derecha que invitó a los defensores de los derechos civiles a una cena en su casa de Palo Alto, California, en noviembre de 2019.

“Sentí que Zuckerberg nos escuchó”, dijo Ifill del Fondo de Educación y Defensa Legal de NAACP, que estaba en la cena. “Escuchar no es lo mismo, ya sabes, que estar dispuesto a hacer un cambio”.

Entornointeligente.com