Fabricar repuesto para un transformador del Guri podría tardar hasta un año

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

10 de abril de 2019 09:40 PM | Actualizado el 10 de abril de 2019 23:19 PM

Venezuela continúa enfrentando las consecuencias de un apagón masivo que se registran desde el 7 de marzo, las reiteradas fallas en el suministro eléctrico han dejado a varios estados sumidos en la oscuridad durante al menos ocho horas diarias debido al plan de racionamiento impuesto por Nicolás Maduro.

Alexis Rodríguez, directivo de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (Fetraelec), explicó que las plantas eléctricas de La Raisa (estado Miranda) y Tacoa (estado Vargas) no disponen de la energía necesaria para surtir Caracas, y por tanto la capital del país carece de sustento eléctrico.

“En el país estamos viviendo las consecuencias de la falta de mantenimiento durante muchos años en el sistema eléctrico nacional. Disponemos de una planta de energía de 1.080 MW y solo estamos produciendo 140 MW. A esto se le suma los incendios que han afectado la represa termoeléctrica del Guri, lo que hace difícil mantener la electricidad en el país”, dijo Rodríguez a El Nacional.

Precisó que 98% de los transformadores del sistema eléctrico nacional cumplieron su vida útil por la falta de mantenimiento adecuado y la inconsistencia de la revisión periódica de los equipos, lo que ha generado el colapso en el momento en que se presenta un apagón.

El dirigente gremial indicó que actualmente no se dispone de los repuestos para reparar los equipos que han sido afectados en el Guri, estado Bolívar, por las constantes fallas eléctricas. Aseguró que los componentes necesarios, solicitados a países como Japón, Alemania y Estados Unidos, tienen un período de fabricación de hasta seis meses.

Rodríguez explicó que la fabricación de un repuesto destinado a la principal planta termoeléctrica del país puede tardar hasta un año, solo en elaboración, sin tomar en cuenta el tiempo para realizar las respectivas pruebas y traslado de los componentes.

“La prestación del servicio está seriamente comprometida. Cuando hablamos de un año debe haber una situación óptima, tener cartas de créditos aprobadas, los repuestos deben estar fabricados con sus respectivas indicaciones, pero solamente la fabricación de los equipos puede tardar hasta seis meses. Esos equipos deben superar pruebas y posteriormente ser enviados”, aseveró.

Señaló que, a su juicio, informar a los venezolanos de un racionamiento de energía eléctrica con un tiempo aproximado de tres meses a un año demuestra un desconocimiento de la causa que afecta al sistema eléctrico. “O son tres meses o es un año, cuando Jorge Rodríguez habla de hasta un año es porque saben que el problema puede durar más”, enfatizó.

Source link

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Sandra Echeverría, la actriz que hará la nueva versión de ‘La Usurpadora’ Niveles extremadamente bajos de metano complican que haya vida en Marte Next → You May Also Like Asesinan a policía cuando quitaba una barricada en protesta abril 4, 2019 admin Comentarios desactivados en Asesinan a policía cuando quitaba una barricada en protesta Mick Schumacher: “Puertas que se abren” abril 5, 2019 admin Comentarios desactivados en Mick Schumacher: “Puertas que se abren” Bigamia política | Últimas Noticias abril 6, 2019 admin Comentarios desactivados en Bigamia política | Últimas Noticias El Tiempo Caracas 23 ° algo de nubes humidity: 88% wind: 1m/s ENE H 21 • L 19 33 ° Fri 29 ° Sat 27 ° Sun 29 ° Mon Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA Fallece cantante colombo-venezolano Pastor López a los 74 años | Noticias abril 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Fallece cantante colombo-venezolano Pastor López a los 74 años | Noticias CULTURA Mitos y verdades sobre la vida y música de Kurt Cobain abril 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Mitos y verdades sobre la vida y música de Kurt Cobain CULTURA ‘¡Shazam!’, un niño grande y las próximas películas del universo de DC Comics abril 11, 2019 admin Comentarios desactivados en ‘¡Shazam!’, un niño grande y las próximas películas del universo de DC Comics CULTURA Para conmemorar a los ancestros: Festival Qingming en China | Noticias abril 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Para conmemorar a los ancestros: Festival Qingming en China | Noticias

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com