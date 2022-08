Fabricantes de pesimismo

Entornointeligente.com /

Cualquier venezolano preocupado por la terrible situación del país tiene el deber y el derecho de hacer críticas

y señalamientos puntuales a la oposición. No obstante, tales opiniones en ningún caso deberían pretender su debilitamiento o disminuir su alcance. En otras palabras, las apreciaciones acerca del modo en que se ha desempeñado y de como sus principales dirigentes han actuado durante este largo tiempo, no pueden tener como propósito su ingente desprestigio o su rotundo deterioro.

Este comentario viene a cuento por cuanto leímos recientemente un artículo insertado en las redes sociales del reconocido comunicador Tulio Hernández titulado «Tuitteros del Infortunio». En este escrito, Hernández hace un severo reproche a las andanadas de objeciones, muchas veces malsanas y con aviesas intenciones, que constantemente un grupo de «tecladistas» hacen a los principales voceros de las organizaciones políticas, gremiales y sociales y a algunas individualidades que enfrentan abiertamente este régimen. Estos permanentes reparos, la mayoría sin fundamentos aparte que todo les parece malo, podrían inducir al desánimo, conformismo y desesperanza a una parte importante de la población, especialmente en aquellas comunidades más vulnerables, sujetas – de una u otra forma – a las amenazas o a las limosnas del gobierno.

La crítica siempre es conveniente y bienvenida cuando es razonable y más si viene de la mano con una propuesta cierta o una solución factible. Se puede contrariar y hasta deplorar algunas conductas de los partidos políticos opositores al gobierno. Al fin y al cabo, lo lógico sería una inmediata corrección, exigiendo –simultáneamente- su imprescindible fortalecimiento y reanimación. Visto así, si somos ecuánimes y justos, deberíamos inferir que no todo ha sido negativo en correspondencia con los esfuerzos y acciones realizadas en aras de lograr un gobierno democrático, inclusivo y constructor de una Venezuela diferente. Es cierto que ha habido errores, ausencias, improvisaciones, acciones inentendibles y hasta sorprendentes candideces pero, aun con este nada liviano fardo, la ruta y la determinación no pueden ser otras.

La pelea es dura, desigual, difícil y compleja. Requiere de mucha unidad, de metas claras y factibles; de un enorme ánimo y de la aplicación del viejo refrán: «agua pasada no mueve molinos». En otras palabras, hay que mirar hacia adelante y no permanecer viendo con ojos de nostalgia el espejo retrovisor, como decimos popularmente. Hay que enfocarse – entonces – en un solo propósito y que cada quien aporte lo que puede. Mejor ejemplo que las hormigas, no hay.

En este contexto, llama la atención que hasta ahora se hayan anotado alrededor de 40 precandidatos a las primarias. Por supuesto que preocupa cuando advertimos el número competidores que quedarán por fuera y de seguro que más de uno mantendrá su inviable candidatura. Por eso es indispensable concretar con cierta antelación un verdadero compromiso dentro de la propia oposición y frente al país. Así se evitará – de paso – una brutal maledicencia o un despiadado bombardeo verbal. Igualmente, como ya lo hemos señalado, este proceso no puede ser excluyente, sujeto a malabarismos electorales internos y mucho menos supeditado a la suma y resta de unos pocos operadores políticos. En este orden, solo una incuestionable transparencia podrá ofrecer su absoluta credibilidad y exitosa finalización.

Todo sugiere que lo inteligente – políticamente hablando – es adelantar convenientes y acertados ajustes y en asumir comportamientos que despierten el entusiasmo y la disposición, el respaldo y la incorporación de cientos de miles de venezolanos a esta ardua tarea en función de la tan ansiada unidad, si queremos de verdad un cambio de timón.

En fin, compartimos con Hernández la necesaria contención de las irracionales y cotidianas críticas. A todo evento, ya es hora de enterrar la desesperanza y decantarse definitivamente de sus maliciosos agentes, promotores y fabricantes.

|*|: Especial para www. opiniónynoticias.com

LINK ORIGINAL: Opinion y Noticias

Entornointeligente.com