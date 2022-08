Fabricantes de automóviles acusan que proyecto de ley del Senado de EEUU pondrá en peligro los objetivos de vehículos eléctricos para 2030

Entornointeligente.com /

Un grupo que representa a General Motors, Toyota Motor, Volkswagen, y otros importantes fabricantes de automóviles acusó que el proyecto de ley de US$ 430.000 millones aprobado el domingo por el Senado de EEUU pone en riesgo el logro de los objetivos de adopción de vehículos eléctricos para 2030.

«Desafortunadamente, los requisitos de crédito fiscal para vehículos eléctricos harán que la mayoría de los vehículos no sean inmediatamente elegibles por el incentivo» , dijo el director ejecutivo de Alliance for Automotive Innovation, John Bozzella. Y agregó que el proyecto de ley «también pondrá en peligro nuestro objetivo colectivo de 40-50% de ventas de vehículos eléctricos para 2030».

El grupo había advertido el viernes que la mayoría de los modelos eléctricos no calificarían para un crédito fiscal de US$ 7.500 para compradores estadounidenses, según el proyecto de ley. Además, para ser elegible para el crédito, los vehículos deben ensamblarse en América del Norte, lo que haría que algunos vehículos eléctricos actuales no sean elegibles tan pronto como la norma entre en vigencia.

El proyecto de ley del Senado impone otras restricciones para disuadir a los fabricantes de automóviles de utilizar materiales fabricados en China al introducir gradualmente los porcentajes requeridos de componentes de baterías de origen norteamericano. Después de 2023, los vehículos con baterías que tengan componentes chinos no podrían recibir el crédito, mientras que los minerales críticos también enfrentan limitaciones en el abastecimiento.

El proyecto de ley crea un crédito fiscal de US$ 4.000 para vehículos eléctricos usados. El paquete proporciona miles de millones en nuevos fondos para la producción de vehículos eléctricos, así como US$ 3.000 millones para que el Servicio Postal de EEUU compre vehículos eléctricos y equipos de carga de baterías.

Los nuevos créditos fiscales para vehículos eléctricos, que vencerían en 2032, se limitarían a camiones, camionetas y SUV con un precio de no más de US$ 80.000 y automóviles de hasta US$ 55.000. Las familias con ingresos brutos ajustados de hasta US$ 300.000 serían elegibles.

El presidente Joe Biden en 2021 estableció un objetivo para que los vehículos eléctricos y eléctricos enchufables comprendan la mitad de las ventas de vehículos nuevos en 2030.

