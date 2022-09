Fabol pide la renuncia del titular del Tribunal de Apelaciones

Entornointeligente.com /

La Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol) exige la renuncia del presidente del Tribunal Superior de Apelaciones (TSA), Marcos Goytia, a quien declararon «persona no grata».

Fabol argumenta, en un comunicado, que Goytia «aprovecha que el Tribunal no tiene un reglamento que establezca el correcto procedimiento y funcionamiento del mismo. Actúa de manera unilateral e ilegal aplicando conminatorias de acuerdo a su capricho de una forma para unos clubes y vulnerando la normativa las aplica de manera diferente para otros clubes, causando un grave e irreparable daño económico a los futbolistas y rompiendo el fair play deportivo entre los clubes».

Esta determinación de Fabol se da unos días después de que Goytia volviera a declarar a la prensa que los abogados de Fabol cobran por los casos que llevan adelante.

«Lo que yo le he dicho a Fabol es que, como abogado del sindicato, es una barbaridad y una vergüenza que cobren honorarios, porque no pueden cobrar a sus afiliados. Él (David Paniagua, asesor legal de Fabol) presenta a algunos jugadores indicando que no les cobran, pero si está en su memorial, el abogado de regulación de honorarios tiene todo y eso no es correcto porque el sindicato aporta para el abogado, sino para qué aportan, y ¿van a seguir ganando?, de eso está enojado conmigo», aseguró Goytia, la pasada semana a los medios.

Ya hace unas semanas, las declaraciones de Goytia generaron que varios jugadores negaran que Fabol les cobraba.

