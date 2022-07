Fabiola Zavarce: Es imperativo retomar el proceso de negociación en México

Entornointeligente.com /

«Este es el trabajo que viene realizando la Plataforma Unitaria de Venezuela, el cual nosotros apoyamos, pues las necesidades por las que atraviesa el pueblo venezolano –para verse solventadas- requieren de un cambio en el rumbo del país, el cual solo lo podemos alcanzar a través de elecciones justas, libres y transparentes», dijo Zavarce.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Y precisamente en el marco de la visita de una delegación del gobierno estadounidense, la Plataforma Unitaria emitió un comunicado en el que cita de manera textual: «Los venezolanos padecemos el sufrimiento de la separación de la familia, la falta de salarios dignos, no hay acceso a la salud, no cuentan con servicios públicos de calidad de vida, existe una grave crisis humanitaria y ello nos obliga a no descansar hasta que logremos un acuerdo integral que permita construir soluciones permanentes para aliviar todos estos serios problemas y también a lograr la democracia y la libertad que todos aspiramos».

El mismo comunicado menciona la disposición de la Plataforma Unitaria en pro de retomar las conversaciones: «Reiteramos que estamos listos para retomar inmediatamente un proceso de negociación serio bajo el memorándum de entendimiento firmado en México que insistimos tenga como objetivo poner fin al sufrimiento de los venezolanos y lograr el cambio a través del más poderoso instrumento que tiene el ciudadano, el voto».

Zavarce destaca que el gobierno interino siempre ha estado apostando a salidas pacíficas para la crisis venezolana, donde la mejor y mayor arma del que dispone el pueblo es el sufragio, pero en condiciones que no generen dudas, donde la última palabra lo tenga siempre el pueblo soberano, con las condiciones apropiadas para el ejercicio democrático, y es eso por lo que lucha continua.

Nota de prensa

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com