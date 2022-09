Fabiola Colmenarez habla sobre la gran traición de la oposición (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La actriz y política venezolana Fabiola Colmenarez confesó a Luis Olavarrieta las acciones de la oposición venezolana que la han decepcionado. Recientemente la artista criolla quien también trabajó en el campo político luego del cierre de RCTV cuando se convirtió en cofundadora del partido político Voluntad Popular, reveló unas cuantas verdades referente a la política y sobre la oposición a la cual aún pertenece, alegando « Acaban de cambiar a las autoridades y yo ni siquiera fui convocada a votar para legitimar a las autoridades que hoy están, entonces yo me siento divorciada, excluida y sobre toda traicionada en que no se defiende o no se práctica los principios democráticos que estábamos defendiendo».

Seguidamente, Colmenarez quien estuvo desde el inicio en Voluntad Popular y fue electa miembro de la Directiva Nacional obteniendo la cuarta mayor votación y primera para una mujer en todo el país, agregando que se sintió defraudada por no tener su derecho en las eleccione internadas del partido.

Asimismo, la artista compartió que la oposición ha estado haciendo de las suyas « Esta el chavismo, el socialismo, el madurismo y esta gente también agarro el coroto que no quieren soltar, entonces en nombre de quién o a cuenta de que tú decides. Ahorita están hablando incluso de que los venezolanos que estamos afuera no vamos a ser convocados para elegir los candidatos en primarias, imaginate tamaña traición, eso te lo esperas tú del régimen pero no te lo esperas de oposición».

Finalmente, Colmenarez arremetió contra la derecha por sus acciones que se están igualando a las del régimen de Nicolás Maduro y también concluyó en su conversación con Olavarrieta «Dentro de la oposición no sabes a veces quién es quién, tampoco dentro del chavismo».

