Fabián Cardozo: «No descarto dejar de trabajar en Canal 5»

Fabián Cardozo acaba de ser reelecto como presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) . Además, como comunicador, es una figura significativa del carnaval uruguayo y presidente del jurado de su desfile inaugural. Con 41 años, tiene una vasta trayectoria como periodista: trabajó en CX 36 Radio Centenario , 1410 AM , Radio Nacional de Buenos Aires , Sport 890 y en otras emisoras. También en Últimas Noticias , La Juventud , Crónicas Económicas , Telesur , Canal 5 y Sputnik . Y ha viajado a varios países por sus coberturas o por invitaciones de gobiernos e instituciones: entre ellos a buena parte de América del Sur, Estados Unidos, China, Kuwait, Omán y el Congo.

En esta entrevista con Revista Domingo, Cardozo hace algunas confesiones: admite su pertenencia a la Masonería y su intención de dejar, en el corto o mediano plazo, el cargo que ocupa en Canal 5 para dedicarle más tiempo a la comunicación política, algo en lo que se ha venido especializado en los últimos dos años.

«Estoy reorganizando mi vida, pensando en dedicarme sobre todo a proyectos independientes, personales. A mediano plazo voy a hacer muchas cosas; no quiero hacer tanto las que me manda el mercado. Lo de la radio y el carnaval va a seguir estando porque es un emprendimiento mío, le pondré más o menos energía de acuerdo al estado físico y mental de enero y febrero, pero es una iniciativa mía que voy a cuidar», declara.

¿Casualidad o destino? Su ingreso al periodismo fue de pura casualidad, aunque siempre le gustó leer, redactar y estar informado. «De adolescente escribía algunos textos de ficción. Hacía teatro y tenía un vínculo con las murgas por mi padre que salió muchos años en carnaval. Cuando estaba en 5° de liceo vi con unos compañeros en un tablado un aviso de los humoristas Los Bubys que invitaba a anotarse en unos talleres de Arteatro. Nos anotamos todos, pero yo fui el único que fui. En esa época trabajaba en un supermercado. Un día se me ocurrió decirle al director de la compañía, Carlos Viana, que yo escribía unos cuentos. Se los mostré y él me vinculó con la gente de Carnaval del Futuro (una referencia entre los programas de radio de carnaval), para que fuera a leerlos ahí. Cuando llegué a la radio no tenían ni idea que yo iba a leer esos cuentos (se ríe). Me esperaban para incorporarme al equipo de transmisión. Así fue que empecé a cubrir Murga Joven y carnaval en CX 36», relata Cardozo.

Inmediatamente se le abrieron otras puertas laborales (siempre le ocurrió eso y admite que, en parte, es porque ha tenido suerte en la vida). «Después escribí para unos suplementos de carnaval que sacaba Ultimas Noticias y se dieron otras cosas: arranqué a trabajar en una biblioteca con mi abuelo (quien falleció esta semana) y empecé a leer con fruición y a meterme más en el mundo del periodismo. Siempre me gustó leer y de niño era muy informado. En quinto de escuela una vez le dije a la maestra los nombres de todos los ministros (del gobierno de Luis Alberto Lacalle) y ella no lo podía creer. Y un día me llamó Tito Dangiolillo para invitarme a coconducir con él un programa que hacía en CX 30», recuerda Cardozo.

Así es que se fue acrecentando su amor por la radio, el medio en el que más se ha desarrollado y en el que hoy tiene su propio programa, Siempre Carnaval (en este mes de julio se emite los sábados a la medianoche por Radio Sport y en febrero con una frecuencia diaria).

Fabián Cardozo. El carnaval La mitad de la vida de Fabián Cardozo gira en torno a la fiesta de Momo, que lo tiene como uno de sus principales comunicadores y jurados.

—¿Qué representa para usted el carnaval uruguayo?

—Todos los años pienso en la posibilidad de reducir -y he reducido- mis participaciones en cantidad de horas, porque esto te demanda ocho horas por día. Cuando la gente normal termina su jornada de ocho horas, yo la empiezo de nuevo. Porque trabajo de 8:00 a 16:00 en un lado, después sigo en otro y me pasaba que a las ocho de la noche arrancaba mi día de nuevo. Por más que sea muy lindo ver carnaval, es un laburo, tenés que estar fresco para hacer una crítica a las 2 de la mañana, cuando llevás trabajando todo el día.

—¿La crítica de carnaval es diferente a la del teatro, por ejemplo?

—Totalmente, porque hay que hacerla en el día y después de horas y horas de trabajo. Estás al aire, con responsabilidades que implican mirar un espectáculo con capacidad crítica, analizando el contenido. Tenés que estar a las 12 de la noche o a la una de la madrugada que arranca Agarrate Catalina como si fueran las 10 de la mañana, analizando el contenido del espectáculo para volcarlo al aire a las dos y media de la mañana. Y es para un público especializado, no para un público al que no le importa, es información para alguien que está en el microclima de un concurso. El nivel de frescura mental tiene que ser alto y es complicado para alguien que lleva 16 horas arriba de distintos temas. Una cosa es cuando tenía 20 y otra ahora con 41, pero de cualquier manera lo hago. El año pasado comenté algunas noches pero no me quedé todo el carnaval porque no me daba la mente, más que el cuerpo.

Son muchos años de no tener vacaciones en verano, de programar hasta 16 horas de contenido al día. Pero sarna con gusto no pica. Y por eso, asegura su continuidad en las coberturas de carnaval: «Todos los años digo que capaz que puedo bajar. Hace unos años que con Guzmán Ramos decidimos tener nuestro propio proyecto, que antes fue Calle Febrero en las radios públicas y hoy se llama Siempre Carnaval , porque nos ‘fueron’ de las radios públicas y nos mudamos a la Sport. Es un emprendimiento propio que, además, amerita viabilidad, porque tenemos gente a cargo».

Reorganizar la vida Es el proyecto más importante en estos momentos para Fabián Cardozo. Y eso incluye dedicarle más tiempo a la consultoría en comunicación política (algo que hoy hace para el exterior) y la docencia. Actualmente tiene una diplomatura de comunicación política en el CLAEH y la FIC ( Facultad de Información y Comunicación ).

—¿Esa reorganización de su vida implica que deje el canal en el que está hace más de 15 años?

—Puede ser. Mi conexión con el canal no es la misma de antes, tiene que ver con el lugar que hoy ocupo y sobre todo con los lugares que he ganado.

— ¿Esto es por el cambio de gobierno y de autoridades?

—Sí, eso implicó cambios de políticas periodísticas, de caras, de lineamientos y de posicionamientos internos. Yo entré en 2006, hice de todo, le tengo que agradecer mucho al canal, también hice más de lo que me pagaban. Pasé mucha cosa ahí dentro. Hoy siento que afuera de ese espacio, por esfuerzo propio, obtuve un lugar hacia donde quiero ir. En dos años logré capacitarme mucho en comunicación política, lo que me permite estar trabajando para campañas electorales en el exterior, porque no corresponde trabajar asesorando partidos políticos o movimientos sociales del país (estaría en conflicto con mi tarea de periodista).

Fabián Cardozo tiene mucho para contar. Admite que es masón porque Fernando Amado lo ha publicado en su último libro sobre el tema. Y respecto al exparlamentario, dice que nunca integrará la organización justamente por lo que ha revelado en sus libros. Porque la masonería no es secreta (como muchos dicen o creen), pero si discreta.

Algunas de las cosas que tiene para decir las ha dicho en sus libros, entre los que se encuentran Bien de al lado. Vida y música de Edú Pitufo Lombardo (Fin de Siglo), 100 veces murga (Ediciones B, en coautoría con Guzmán Ramos) y Murga para chicos (editado en Buenos Aires por Sudestada). Otras las dirá con seguridad en sus futuros libros, en la radio, en la TV, frente a un salón de clase o ante un auditorio.

Sus cosas Los viajes

Durante el gobierno de José Mujica viajó por Canal 5 varias veces con el exmandatario en un pequeño avión de ocho plazas. Cubrió varias cumbres presidenciales, la muerte de Fidel Castro y la de Néstor Kirchner. Por temas laborales y sindicales ha estado en buena parte de América del Sur, EE.UU., China, Kuwait, Omán y el Congo.

Los libros

Tiene un libro bastante avanzado sobre la historia de la música tropical uruguaya, que no ha podido terminar por falta de tiempo. Tiene otros tres publicados: Bien de al lado. Vida y música de Edú Pitufo Lombardo (Fin de Siglo), 100 veces murga (Ediciones B, en coautoría con Guzmán Ramos) y Murga para chicos (editado en Buenos Aires por Sudestada).

La Masonería

​

Concurrió dos años a las reuniones que se hacen semanalmente a escuchar. Luego, pudo comenzar a hablar. Ha donado parte de su tiempo para hacer trabajos solidarios y dice que ser masón le ha permitido mejorar su discurso y locución. Hay otros comunicadores uruguayos, muy conocidos, que forman parte de la Masonería.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com