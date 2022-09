Fabián Bustos: «El clásico se definirá por detalles»

Entornointeligente.com /

El estratega de Barcelona SC, Fabián Bustos , analizó el Clásico del Astillero y adelantó que la balanza del partido ante Emelec se definirá por mínimos detalles.

Para el cotejo ambos equipos llegan con realidades distintas. Por un lado, los canarios quieren afianzarse con su nuevo estratega, mientras que, el ‘Bombillo’ es uno de los equipos con más posibilidades de ganar la segunda etapa de LigaPro , detrás de Aucas .

«Respeto a todos los rivales y Emelec es candidato a ganar la etapa, pero nosotros tampoco nos bajamos de esa posibilidad y queremos ganar el clásico «, argumentó Bustos este viernes 16 de septiembre, en rueda de prensa.

Así mismo, el estratega argentino enfatizó que no le importaría la forma en la que juegue Barcelona SC, con tal de que se lleven los tres puntos del estadio George Capwell . Algo que nunca ha conseguido al mando de los canarios.

«Lo más importante del resultado es ganar y hay formas de cómo se consigue. No me disgustaría que la forma no sea tan buena por lo que significa para la gente y para nosotros», agregó.

Dejando de un lado el Clásico del Astillero, Bustos comentó lo que significó ser campeón con Barcelona SC , «fue hermoso». Y destacó que quiere lograrlo nuevamente aprovechando que ya están en la final de LigaPro.

La parte emocional es importante El estratega argentino argumentó que un partido de este estilo no solo se mide lo futbolístico sino la parte emocional de cada club, por lo cual hizo énfasis en esa parte a sus jugadores.

«Este Clásico del Astillero debemos estar muy fuertes de la cabeza , es un partido donde se jugarán muchas cosas y la parte emocional será muy importante», puntualizó.

Hora y fecha del partido Emelec y Barcelona se enfrentarán el domingo 18 de septiembre, a las 18:00, en el estadio George Capwell.

