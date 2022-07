Fabiana Leis y la historia de su nuevo amor internacional

Entornointeligente.com /

-¿Cómo empezó la historia de amor con Gonzalo?

-Tenemos un amigo en común que nos presentó. Gonza vio una foto mía en su Facebook; le preguntó quién era yo, y le dijo que quería conocerme. Desde qué nos vimos, tuvimos una conexión increíble, fue muy fuerte lo que sentimos desde el principio, muy intenso.

-¿Qué crees que fue lo que te enamoró de él?

-Al principio me atrapó su cabeza, su forma de pensar…es un hombre súper inteligente y culto, con quien se pueden sostener charlas de todo tipo. Además, su caballerosidad. Hoy en día son muy pocos los hombres detallistas y caballeros. Luego, al convivir durante tantos días, su forma de ser me terminó de cautivar. Es sumamente respetuoso, cariñoso y dulce. Imposible no amarlo.

-Él vive en el exterior, ¿cómo se mantiene esa relación a distancia?

-El punto más importante en esto es la confianza y el respeto que nos tenemos. La distancia no es fácil, pero por el momento la venimos llevando bastante bien. Gonza viaja a verme prácticamente todos los meses y en la diaria estamos muy comunicados por chat y videollamada. De no ser así, sería casi imposible poder sobrellevarlo.

Fabiana Leis y Gonzalo. -¿Te conocía de tu profesión como modelo y comunicadora? ¿Dirías que es celoso?

-Te cuento algo muy loco, en el año 2014 me escribió un mensaje por Facebook para felicitarme por mi carrera artística (yo le agradecí) luego pasaron los años y ninguno de los dos nos acordábamos de esa charla. En cuánto a si es celoso, yo no le doy motivos…él es un hombre seguro de sí mismo y yo siempre le doy su lugar. Es muy compañero y me apoya en todo lo que me haga feliz.

-Estuvieron hace poco de vacaciones en Estados Unidos, ¿qué fue lo que más disfrutaste del viaje?

-Primero fuimos unos días a descansar a las playas de Miami y luego partimos a Cleveland que es donde él reside. Lo qué más disfruté fue compartir su cumpleaños y conocer a toda su familia, mis suegros y cuñados son gente súper cálida y me recibieron divinamente, me sentí una más de su familia. El último fin de semana fuimos en barco a pasear por Kelleys island y Put-in-Bay. Hicimos vida de isleños por unos días.

-¿Qué planes tienen de cara al futuro?

-Estar juntos La realidad es que no podemos seguir así por mucho tiempo más, ya lo hemos hablado y los dos queremos lo mismo.

-¿Está planeada la convivencia? ¿Dónde será?

-La idea es casarnos el próximo año en Miami, pero creo qué vamos a convivir antes, porque no sé si aguantaremos mucho más viéndonos una o dos semanas al mes.

-Dirías que esta historia de amor llegó en el momento justo. Por momentos parecías un poco descreída de los hombres, ¿era así?

-Tal cual. Nos llegó en el momento justo a los dos. Ambos teníamos ese sentimiento dormido y pensábamos que no nos íbamos a volver a enamorar nunca más. En lo personal me han fallado y tenía bastante miedo de entregarme y volver a fracasar.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com