Andrés Abt, durante una conferencia de prensa en la sede del Municipio CH (archivo, mayo 2019).

Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS

FA exige a Andrés Abt que retire dos spots en los que utiliza la imagen de Liliam Kechichian y Mariano Arana 23 de septiembre de 2020 · Política nacional 1 minuto de lectura La senadora frenteamplista calificó el hecho de “increíblemente antiético” y el edil adelantó acciones judiciales contra Abt y la empresa publicitaria. Suscribite o ingresá Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Ingresá Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita. Suscribite gratis ¿Ya tenés suscripción? Ingresá El Frente Amplio (FA) exigió el “retiro inmediato” de dos spots del candidato al Municipio Ch por la coalición, Andrés Abt, en los que utiliza la imagen del ex intendente Mariano Arana y de la ex ministra de Turismo Liliam Kechichian, ambos pertenecientes al FA. En una de las piezas de propaganda, difundida en redes sociales, se ve una imagen de Abt junto a Kechichian, el ex intendente Daniel Martínez y el ex director de Turismo Carlos Facetti durante la inauguración del Centro de Información Turística, y en otra conversando con Arana, con la leyenda “Abt escucha”.

“Nos pareció increíblemente antiético, realmente, porque si bien nosotros en nuestro trabajo institucional siempre trabajamos con todo el mundo, y obviamente con todos los alcaldes, del partido que fueran, mientras fuimos gobierno, esta es una situación muy diferente: es una campaña electoral en donde se está utilizando la imagen de gente que se pronunció para votar a la candidata del FA, que es Ivonne Passada”, manifestó en diálogo con la diaria Kechichian. Según dijo la actual senadora, esta mañana envió un correo electrónico al candidato “pidiéndole que lo retire”, pero hasta el momento no obtuvo respuesta. Kechichian señaló que de momento no maneja la posibilidad de elevar el asunto a la Justicia, pero adelantó que “si en el correr del día no tenemos respuesta vamos a tomar alguna medida”.

Por su parte, Arana calificó de “antiético y antijurídico” el uso de su imagen “sin autorización, en cualquier circunstancia”, pero “más aún en una campaña política electoral, sobre todo cuando se trata de una persona notoriamente conocida por pertenecer a una colectividad política opuesta a la que apoya el spot publicitario del señor Abt aparecido en un video”.

“Exijo públicamente el retiro de inmediato de mi imagen del referido spot publicitario sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan corresponder contra el señor Abt y la empresa publicitaria”, advirtió el edil frenteamplista, que dejó constancia de que en la tarde del martes hizo llegar una advertencia “sin resultado al respecto”.

“No todo vale en política. No vale el atropello ni el uso de la imagen de queridos compañeros y referentes del FA sin su autorización”, escribió Passada en su cuenta de Twitter, donde compartió la declaración del FA.

