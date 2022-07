Entornointeligente.com /

FA cuestiona a Heber y plantea que hubo «un homicidio por día» desde agosto de 2021 Publicado el 26 de julio de 2022 Partidos políticos El senador Charles Carrera dijo que el ministro del Interior debe «reconocer que no se va por buen camino» y cambiar la estrategia de combate al delito. El lunes se reunió la Mesa Política del Frente Amplio (FA) en la Huella de Seregni y, entre otros temas, estuvo bajo análisis la situación en materia de seguridad. La oposición continuó con las críticas hacia la gestión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el senador Charles Carrera sostuvo que «lo primero» que debe hacer el jerarca es «reconocer que no se va por buen camino» y cambiar la estrategia de combate al delito.

El exdirector general de la secretaría del Ministerio del Interior habló en nombre de la oposición tras la reunión. Repasó que, según los números que posee, hubo 29 homicidios en lo que va de julio, registro que ya supera al mismo mes del año anterior y que se observa «con mucha preocupación».

En agregado, planteó que «el gobierno debe asumir la triste realidad que vivimos», que muestra «que se consumaron siete homicidios en los últimos días» y que llegan a 365 los crímenes entre el 1º de agosto de 2021 y el 25 de julio de 2022. «Hay un homicidio por día en el último año, pero el gobierno se niega a ver la realidad. El ministro afirmó que va por buen camino y tiene la situación controlada. Se debe cambiar la pisada, porque se presentó un plan en mayo que no dio resultados, es la triste realidad que se ve día a día, hay que hacerse cargo y responsable», señaló Carrera apuntando a las autoridades.

Días atrás, Heber presentó las cifras de delitos en el primer semestre del año, que muestran un aumento de 39% de los homicidios frente a igual período de 2021, así como una baja de 2% en las denuncias de rapiña y de 12% en abigeato, mientras que crecieron 11% las denuncias por violencia de género y 2% los hurtos.

Carrera dijo que existen «dudas sobre las cifras» que divulgó el Ministerio del Interior, y que no se publicó la información «abierta, para que podamos analizarla», por ejemplo, según región. Ante esto, se realizaron pedidos de informe y se preparan solicitudes de acceso a la información pública, comentó.

Además, sostuvo que en el primer semestre hubo un aumento de 25% en los homicidios en Montevideo, de 50% en Rivera y de 100% en Canelones. «Hay una situación muy compleja», que la oposición viene observando en las recorridas por distintas localidades en el marco de la campaña «El FA te escucha», manifestó.

«Vemos que transitamos una fase superior de violencia, hay delitos a los que no estábamos acostumbrados, en estos días vimos cuerpos desmembrados, hay saña luego de un homicidio consumado. Es una situación que nos preocupa y en el FA tenemos la mano tendida, porque hay que hacer políticas de Estado diferentes, reconociendo que no se va por buen camino ni tenemos la situación controlada», añadió.

Finalmente, Carrera subrayó que «el ministro [Heber] no tiene nuestra confianza» y que, mientras que el gobierno dice que «la prioridad» es la seguridad pública, hubo «recortes» en materia de equipamientos y remuneraciones. «Los policías perdieron más de un mes» de salario real en el período, aunque «ahora existirá una recuperación», analizó.

