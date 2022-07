F1, Ungheria: pole a Russell su Mercedes, Ferrari beffate

Entornointeligente.com /

(ANSA) – ROMA, 30 LUG – George Russell, su Mercedes, partirà dalla pole position nel Gp d’Ungheria, 13/a prova del mondiale di Formula 1 in programma domani. Il pilota britannico è stato il migliore col tempo di 1’17″377, strappando la per 44 millesimi la pole a Carlos Sainz con la Ferrari, che sarà in prima fila. Seconda fila per l’altra Rossa di Charles Leclerc e Lando Norris con la McLareen. Disastro Red Bull, con Max Verstappen limitato alla decima posizione in griglia per problemi tecnici e Sergio Perez undicesimo, eliminato in Q2. (ANSA).

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com