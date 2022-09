F1: Singapore; si prevede una sfida Verstappen-Leclerc

Entornointeligente.com /

ROMA, 28 SET – Max Verstappen vuole chiudere il discorso Mondiale già in questo week-end, quando il circus della Formula 1 torna a Marina Bay dopo due anni di assenza. Il Gp di Singapore ha nel campione del mondo in carica, e leader assoluto della classifica iridata, il grandissimo favorito, dall’alto di una striscia aperta di cinque vittorie consecutive. Gli esperti Sisal vedono un successo a bassa quota, 1,50, per Verstappen e la sua Red Bull numero 1 che stanno dominando il campionato. Il pilota olandese non ha mai vinto a Singapore e questo sembra l’anno giusto per interrompere il digiuno. Il campione del mondo è favorito anche per centrare la pole sui tornanti asiatici, ipotesi che si gioca a 2,25.

Il primo ostacolo fra Super Max e il successo ha sempre il nome di Charles Leclerc. Il numero 16 della Ferrari, praticamente persa la corsa al titolo, vuole però regalarsi altre vittorie in stagione da aggiungere alle tre finora portate a casa. Leclerc punta a imitare Alonso e Vettel, gli altri piloti della Rossa che hanno trionfato a Marina Bay. Il successo del monegasco, reduce da due podi in fila, è offerto a 3,50. Il ferrarista, inoltre, è favorito, al pari di Verstappen a 2,25, per la partenza al palo forte delle otto pole stagionali, a dimostrazione del fatto che sul giro secco nessuno tiene il passo di Leclerc.

Il terzo incomodo appare Carlos Sainz, al volante della seconda Ferrari numero 55. Lo spagnolo, primo a Silverstone in questa stagione, si sta preparando al meglio per centrare un altro successo consapevole che dovrà trovare la gara perfetta per battere sia Verstappen che il compagno di scuderia. Il trionfo di Sainz pagherebbe 10 volte la posta. Partono tutti lontani, dalla griglia dei favoriti, gli altri piloti in gara. George Russell è offerto a 16, il suo capitano in Mercedes, il sette volte iridato Lewis Hamilton, è in quota a 20 nonostante a Singapore abbia trionfato 4 volte. C’è chi, a Marina Bay, però, ha fatto meglio del pilota inglese: Sebastian Vettel, infatti, è passato primo sotto la bandiera a scacchi per ben 5 volte. Il sesto successo del tedesco, oggi all’Aston Martin, appare un miracolo: è a 500. (ANSA).

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com