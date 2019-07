F1 | Sainz: “Hemos reaccionado” – AS.com

Entornointeligente.com /

Séptimo de Carlos Sainz en una clasificación exigente para toda la zona media, con muy pocas diferencias entre monoplazas e igualdad máxima. El madrileño, satisfecho si se comparan las prestaciones del sábado con las del viernes, en las que McLaren no terminó de encontrarse.

Una clasificación complicada con tanta igualdad en la zona media.

Muy buenas sensaciones, sobre todo después de un viernes complicado en el que sufrimos como equipo por los pasos adelante de nuestros rivales directos. Hoy hemos reaccionado y hemos estado un poco mejor. El resto ha sido poner buenas vueltas en clasificación y entender cómo poner el alerón delantero, que con estos cambios de temperatura es muy complicado. Hemos aprendido y hemos hecho una clasificación por encima de nuestras expectativas teniendo en cuenta lo bien que iban los Alfa Romeo y los Haas aquí.

¿Mejoran así sus sensaciones a una vuelta?

Las clasificaciones no habían ido como me hubiese gustado, pero es que en Austria ni la hice, en Paul Ricard Lando fue muy rápido todo el fin de semana. En Canadá hice un error y en Silverstone me equivoqué con el alerón delantero. Hoy hemos vuelto a entender bien todo, hemos hecho nuestros deberes en la fábrica y ha vuelto todo a la normalidad.

¿Qué espera para la carrera? ¿Lluvia?

Pase lo que pase, en lluvia o en seco, solemos ir mejor en carrera que en clasificación. Si llueve, nunca he rodado con un McLaren en lluvia así que serán importantes las vueltas antes de la parrilla. A partir de ahí, como siempre. Hay que tomárselo con calma en la lluvia que eso suele repartir dividendos.

