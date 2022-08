F1 recibió la aprobación para su nuevo reglamento de 2026

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El Consejo Mundial del Deporte Motor («WMSC» por sus siglas en inglés) de la FIA le dio luz verde este martes a las dos propuestas que presentó ante ellos la Fórmula 1, las cuales están fundamentadas en las nuevas regulaciones sobre las unidades de potencia con combustible 100% sostenibles para 2026, la primera, y de modificar en el 2023 el reglamento que está vigente hoy en día, la segunda.

The World Motor Sport Council approves F1 2026 Power Unit Regulations and updated 2022-2023 Technical Regulations https://t.co/KhmUokLoJV pic.twitter.com/JOwCl3Dq90

— FIA (@fia) August 16, 2022 «El Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA aprobó hoy, 16 de agosto, las normas del Reglamento de Unidades de Potencia (UP) de Fórmula 1 de 2026 que se aplicarán a las UP que se desarrollen y utilicen a partir de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA» resalta el comunicado publicado en la red social, Twitter.

«El paquete incluye reglamentos técnicos, deportivos y financieros» que se idearon con el objetivo de cumplir con la meta de que la máxima categoría del automovilismo sea «Net Zero» para 2030, tal como lo aseguró el presidente de la Federación Internacional del Automóvil, Mohammed Ben Sulayem .

« La introducción de tecnología UP avanzada junto con combustibles sintéticos sostenibles se alinea con nuestro objetivo de brindar beneficios para los usuarios de automóviles de carretera y cumplir con nuestro objetivo de carbono cero neto para 2030″ declaró el emiratí.

¿Qué significa esto para la Formula 1?

Este anuncio significa que los actuales motores de combustión interna V6 que utilizan los diez equipos de la competición, junto a las unidades de potencia, no modificarán su estructura, pero funcionarán bajo las siguientes cuatro premisas:

La unidad de potencia mantendrá un rendimiento similar al de los diseños que están operando hoy en día, utilizando los motores V6 de combustión interna que tienen alta potencia y revoluciones para evitar la diferenciación excesiva del rendimiento para permitir una mejor carrera. Será sostenible ambientalmente. El rendimiento de la unidad de potencia será producto de un 50% de energía eléctrica y usará 100% combustible sustentable. Proporcionará sostenibilidad financiera, ya que las regulaciones financieras que irán acordes a este nuevo reglamento y le permitirá a los equipos reducir costes al momento de fabricar las UP. Será un mercado más atractivo para nuevos fabricantes, puesto que las normativas implementadas pretenden atraer más integrantes a la competición (marcas como Audi, Porche, Andretti y Volkswagen están interesadas). ⚡️️Incredible Power

⛽️ Sustainable Fuels

💡 Driving Innovation

Here’s what you need to know about the next generation of power units coming to F1 in 2026 👇 #F1 pic.twitter.com/8p9APSNAE9

— Formula 1 (@F1) August 16, 2022 Así que las escuderias ya conocen cuáles serán las reglas del juego para el mediano plazo según las indicaciones de la FIA. En cuanto al futuro más inmediato, el WMSC también estableció cuáles serán las normativas para la temporada siguiente, las cuales entrarán en rigor desde este mismo año con el objetivo de ponerle fin al porpoising.

Los bordes del suelo se elevarán 15 mm. La altura de la garganta del difusor también será elevado. La rigidez del borde del difusor aumentará. Se ordenará un sensor adicional para monitorear el fenómeno del «marsopeo» de manera más efectiva. Asimismo, también habrá cambios en los estándares de seguridad para evitar que se repita el incidente protagonizado por el piloto chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo) en el Gran Premio de Gran Bretaña hace semanas, entre los que destaca el requerimiento de una parte superior redondeada en el aro antivuelco para que así se reduzca la posibilidad de que se hunda en el suelo durante un accidente.

Auto de Zhou volcado recorriendo más de 100 mts en la recta principal de Silverstone (Gran Bretaña) Sin dudas, se avecina otra época de grandes cambios para la Formula 1, pues la que se vive en estos momentos trajo consigo más inconvenientes de los que se preveían en un principio, por lo que deberá sufrir pequeñas modificaciones para que pueda mantenerse hasta el 2026 cuando inicie el modelo de competencia en pro del ambiente para alcanzar la meta de «Net Zero» para el 2030.

Deinelbith Blanco/Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com