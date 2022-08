F1: Podio y antipodio luego del Gran Premio de Bélgica

Entornointeligente.com /

Red Bull tuvo otro fin de semana perfecto en la temporada. Pole, triunfo, los dos autos en el podio, vuelta rápida. Todos los puntos posibles los hicieron y la victoria de Max Verstappen , además, fue contundente pese a salir desde la 14ta posición.

Carlos Sainz Jr., j amás pudo escapar pese a salir desde la primera posición y fue vencido tanto por Max como por Checo Pérez .

Vamos con los ganadores y perdedores luego de la carrera en la maravillosa Spa-Francorchamps.

Podio Max Verstappen : Se fue de vacaciones luego de una épica carrera en Hungría y en Spa vuelve a completar otra competencia que irá a su historial como un clásico. Contundentemente veloz, despedidamente preciso, ‘Mad Max’ está en su mejor momento y se los hace saber a todos.

Red Bull : Fin de semana de puntos totales. Ya hablamos de lo bueno que es su piloto campeón. Checo Pérez por su parte maximiza todo y no arriesga tontamente, sabe que cuenta con el auto para empujar y, de ser necesario, rebasar cuando la maniobra implique el menor riesgo posible. Desde el muro también hay fría y calculadora precisión y es así como se dirigen al campeonato y su primer 1-2 desde que arribaron a la competencia.

Aficionados : La afición seguirá gozando de Spa-Francorchamps al menos un año más. Antes de iniciar el Gran Premio de Bélgica, las autoridades anunciaron que el escenario de las Ardenas seguirá en 2023.

Antipodio Ferrari : Por una parte, el auto no mostró progreso respecto a la primera parte de la temporada. Por el contrario, fue claramente vencido por los Red Bull; por otro lado, el equipo sigue cometiendo errores desde el muro de pits. De nuevo la víctima fue Charles Leclerc.

Charles Leclerc : Pese a todo –penalizaciones por cambios en la UP, una mica de Verstappen que tapó su ducto de frenos provocando un pit stop no planeado, problemas con el ritmo de carrera- el piloto terminaría quinto. Pero, Ferrari solo necesito un par de vueltas para estropear el trabajo de las otras 42. Así, Leclerc no solo no ganó el punto extra por la vuelta rápida, también perdió los puntos por el quinto lugar luego de una penalización por exceder el límite de velocidad en pits.

Mercedes : Pensabamos solo en Lewis Hamilton, quien por un error propio quedó fuera apenas en la primera vuelta. Pero nos decidimos por todo el equipo ya que no estuvieron ni cerca de pelear contra Red Bull. Fue tal la diferencia que Helmut Marko, que es rápido para hablar, se dio el lujo de ser irónico con lo del piso y el porpoising, temas que Toto Wolff puso sobre la mesa para intentar detener un poco a los Red Bull. Parece que la maniobra política no funcionó.

LINK ORIGINAL: ESPN

