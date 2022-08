F1: Podio y antipodio del Gran Premio de Hungría

Entornointeligente.com /

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) reforzó este domingo su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Hungría ; en el que avanzó nueve plazas para anotarse su octavo triunfo del año; en una nueva jornada para el olvido para Ferrari , que firmó el cuarto puesto del español Carlos Sainz y el sexto del monegasco Charles Leclerc , en una carrera que habían afrontado desde la segunda y la tercera plaza, respectivamente.

Podio Max Verstappen : Otra victoria para enmarcar, quizá una de sus mejores tres victorias en su carrera. Verstappen con ritmo, un atinado plan de batalla y mucha cabeza frío y manos calientes, remontó hasta la victoria en el complicado Hungaroring.

Lewis Hamilton: Una de sus mejores carreras del año –quizá la mejor-. El siete veces campeón tuvo un buen domingo y al igual que Verstappen, obró una remontada memorable: de séptimo a segundo.

Hungaroring: Es una de las pistas más complicadas para rebasar, pero este 2022 con la nueva generación de autos de F1, resultó ser un escenario entretenido, con varias batallas y rebases. Enhorabuena para el trazado hungaro y los aficionados.

Charles Leclerc luego de perder la posición contra Max Verstappen en el GP de Hungría. Getty Antipodio Selecciones Editoriales F1: Conclusiones luego del Gran Premio de Hungría 17h ESPN Receso veraniego de la Fórmula 1: ¿Qué está prohibido y permitido hacer en los equipos? 1d ESPN 1 Relacionado Ferrari: Tenían en Hungría una buena oportunidad de hacer 1-2 en Budapest, con el claro objetivo de descontar puntos a Ferrari. Los Ferrari salían 2-3 y los Red Bull 10-11 y el día terminó con la victoria de Verstappen con todo y trompo del neerlandés. Así de mal fue el domingo para los italianos.

Mattia Binotto: Es la cabeza de Ferrari y si bien él no arma los planes de carrera, como líder de la organización es él quien debería ser el primero en aceptar cuando el equipo erra. Pero no, exculpa la situación diciendo que no estaban para ganar en Hungría. Otra mala declaración de Binotto, aquel que dijo que este 2022 esperaban ser competitivos, pero no campeones.

Daniel Ricciardo: El australiano logró meterse a la Q3 y se apuntaba para lograr unos buenos puntos, tan necesarios para él en un año que ha sido muy complicado. Pero al final quedó 15to y de nuevo lejos de Lando Norris.

