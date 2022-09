F1: Monza è già Rossa, parte week-end del Gp «iconico»

Entornointeligente.com /

ROMA. – Le speranze della Ferrari di poter dire ancora la sua in un Mondiale che sembra già deciso e quelle di Monza di poter continuare a essere anche in futuro il Gran Premio di Formula 1 più iconico del calendario.

Prende il via tra bolidi, vip, show e la solita marea di cuori in Rosso il fine settimana della grande velocità nell’autodromo brianzolo ,che oggi vive la giornata dedicata alle parole prima di lasciare parlare la pista con le libere del venerdì.

A prendere la parola prima di tutti è l’ad e presidente della Formula 1, Stefano Domenicali, che ha sottolineato l’importanza del Gran Premio d’Italia che si corre da sempre a Monza e che festeggia i suoi primi cento anni: «Il podio di Monza è icónico e la Formula 1 è al top degli sport mondiali – sottolinea l’ex team principal della Ferrari – affrontando anche il tema del futuro del Gp d’Italia nell’autodromo brianzolo – la Formula 1 vuole assolutamente Monza per quello che rappresenta e tutto l’indotto e viceversa, poi c’e’ bisogno dei fatti quando di parla di sistemi complessi. Le chiacchere stanno a zero, qualcosa deve essere corretto, se un sistema vuole un Gp c’e’ bisogno che tutti remino dalla stessa parte. Da italiano – sottolinea Domenicali – sento una maggiore responsabilità, tutti dobbiamo dimostrare qualcosa».

Da domani tutti in pista con la Ferrari impegnata a tenere aperto un Mondiale che sembra ormai chiuso con il campione del mondo della Red Bull, Max Verstappen, in vantaggio nella classifica piloti di 109 punti su Cherles Leclerc: «Non è una pista che si addice totalmente a noi, ma abbiamo visto sorpresa positive e negative finora. Vedremo – spiega il pilota monegasco della Rossa – prevediamo una Red Bull molto forte. Correre qui per la Ferrari è puro piacere. Tutto quello che succede nella settimana prima di Monza non la sento come una pressione. Ho una pessima memoria – aggiunge Leclerc parlando del centenario di Monza – non ricordo la mia prima volta in assoluto a Monza ma mi è sempre piaciuta».

Il giallo accanto al rosso Ferrari? «Per una volta non sono in rosso ma in giallo per celebrare i 75 anni della Ferrari. La settimana di Monza è sempre impegnativa, è folle, siamo stati a Milano in un bagno di folla e ci hanno fatto stare a casa. Il giallo? É un po’ strano vedermi così, ma è bello per una gara sola»

A parlare anche due ex illustri Ferraristi come Fernando Alonso e Sebastian Vettel: «Adoro Monza, sarà la mia ultima gara in Europa dove ho vinto per la prima volta nel 2008 – ricorda Vettel – resta sempre qualcosa di speciale tra tutte le mie vittorie anche per le circostanze. Fu – sottolinea il pilota tedesco ora all’Aston Martin e al suo ultimo anno in F1 una specie di miracolo. I miei baffi? Pensavo di fare qualcosa di diverso perchè mi stavo annoiando. Un onore poter correre qui con la Ferrari. Mai avuto problemi all’uscita degli hotel qui… non sono bello come Leclerc. Bello l’entusiasmo del pubblico, c’è sempre tanto amore e sostegno».

Per Alonso «correre qui con la Ferrari vuol dire avere carica e non pressione. É uno dei momenti più belli della stagione per un pilota che corre con questa scuderia».

